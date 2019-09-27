ساندرا نشات: "الشعب المصري محب للرئيس السيسي" (فيديو)

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عقبت المخرجة ساندرا نشأت، على الفيلم الذي قامت بتسجيله عن رأي الشعب المصري في محاولات جماعة الإخوان الإرهابية إعادة نشر الفوضى والأكاذيب، قائلة: "نزلت عشان كان في حملة ضدنا.. وكنت لازم أنزل الشارع عشان أعرف رأي الناس".



وقالت "نشأت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة لقناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "قضيت ساعتين فى تسجيل الفيلم حتى أخرج بما يريده الناس"، مشيرة إلى أن الطرف الثاني المعادي للدولة صوته أقبح وأعنف بشكل كبير بينما الطرف الثاني صوته ضعيف.



وتابعت المخرجة: "صوت الشارع المصري الحقيقي يختلف عن صوت السوشيال ميديا وما يروج من أكاذيب وادعاءات على البلد"، متابعة: سجلت ساعتين وحاولت في الفيلم أن أخرج بالحالة الحقيقية في الشارع".



وأكملت: "ما شاهدته في الشارع أن الشعب المصري محب وواثق في الرئيس السيسي ولكنه مرهق بسبب متاعب الحياة"، مؤكدة أن الشعب يرفض الطريقة التي يتحدث بها الإخوان والهارب محمد علي عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ولكن في نفس الوقت يريد إيصال صوته للرئيس السيسي.



وتابعت "نشأت": "الشعب يريد المزيد من الرئيس السيسي، ويريد ان يعبر عن أراءه، ومتحمل ظروف البلد"، مضيفة: "صوت الشارع لا يوافق على التظاهر ضد الدولة المصرية ودعوات الإخوان للتظاهر".



الجدير بالذكر أن هناك حملات مغرضة ظهرت في الآونة الأخيرة على منصات السوشيال ميديا وأبواق ووسائل إعلام الجماعة الإرهابية المسمومة في تركيا وقطر لحشد المصريين في الميادين اليوم، ولكن المصريين خرجوا لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتستمر مسيرة التنمية والبناء في مصر.



