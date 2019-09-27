بفستان فضي.. إنجي المقدم تتألق في ختام مهرجان الجونة



تألقت الفنانة الشابة إنجي المقدم أثناء مرورها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي قبل انطلاق حفل ختام الدورة الثالثة.





وجذبت "إنجي" الأنظار إليها بفضل إطلالتها حيث ارتدت فستان فضي طويل مع حقيبة يد فضية صغيرة الحجم، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومموجة.





من ناحية أخرى، تختتم فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة ٢٧ سبتمبر، بإعلان أسماء الفائزين بجوائز المهرجان.





وتأتي الدورة الثالثة من المهرجان بمشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، إلى جانب عرض 21 فيلمًا خارج المسابقة، وتتنافس أفلام المسابقات على نجمة الجونة وجوائز مادية قيمتها٢٢٤ ألف دولار أمريكي.







ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج خيري بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي.





أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية يترأسها المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.