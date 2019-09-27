صدمة.. ريال مدريد مُهدد بخسارة صفقته الكبرى لصالح برشلونة

أصبح نادي ريال مدريد الاسباني مهددًا بفقدان أحد أهم الصفقات الذي يستهدف التعاقد معها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل 2020، وذلك بعدما اتجه اللاعب لمنافسه نادي برشلونة وعرض عليه الإنتقال لصفوفه خلال الميركاتو القادم.





وكشف موقع "دون بالون" الاسباني أن ريال مدريد قد يفقد صفقة من العيار الثقيل يخطط لحسمها منذ فترة طويلة.





وذكر الموقع الاسباني أن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وأحد أهم الصفقات المستهدفة من جانب نادي ريال مدريد في الصيف المقبل، يبتعد عن الإنتقال لصفوف النادي الملكي ويغير وجهته صوب غريمه التقليدي نادي برشلونة بدلًا منه في تطور مفاجئ بالنسبة لإدارة الميرنجي التي تعقد آمال كبيرة علي الظفر بخدمات "بوجبا".





وأوضح الموقع الاسباني أن مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي "بول بوجبا" هدد بنقل موكله إلي نادي برشلونة الاسباني، بدلًا من انضمامه لصفوف نادي ريال مدريد، وذلك حال عدم توصل النادي الملكي لإتفاق مع نجم منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة بخصوص طلبات اللاعب المالية.





وأشار الموقع الاسباني أن سبب تهديد "رايولا" بنقل اللاعب الفرنسي لصفوف برشلونة، هو رفض ريال مدريد تلبية المطالب المالية المرتفعة لـ"بوجبا" والذي يطلب الحصول على راتب يعادل ضعف ما يحصل عليه البلجيكي ايدين هازارد، وهو ما يراه النادي الملكي مبلغ كبير.





يذكر أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرغب في ضم مواطنه بوجبا لصفوف ريال مدريد، وحاولت إدارة الملكي الحصول على خدمات اللاعب الصيف الماضي، ولكن إدارة مانشستر يونايتد تمسكت بإستمرار اللاعب بالموسم الحالي.



