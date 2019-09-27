عاجل| بعد فشل الدعوات النزول.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى الهارب محمد علي وأيمن نور

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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للهارب محمد علي، وهو منهار ويخاطب المصريين: "أبوس إيديكم اتحركوا لوجه الله"، معقبا ساخرًا: "لو الاستاذ مكرم يسبني 5 دقائق بس، في حاجات عايزة أقولها"، مؤكدًا أن الأمور سارت اليوم على عكس ما توقع وخطط الإخوان نهائيا.



ووجه "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، رسالة إلى الهارب محمد علي، قائلا: "أنا لو منك مطلعش تاني، وكفاية فيديوهات يا بابا، الالتهابات والتسلخات هتبقا كتيرة معاكم اليومين دول"، كاشفا أن الضابط المسئول في قناة الجزيرة "مسح بالعاملين في القناة الأرض" بسبب ما يعرضوه من فيديوهات مفبركة بشكل فاضح.



وأضاف "أديب": "عايز ترجع فين يا محمد يا علي، هتفضل طول عمرك تمشي تبص وراك، وخايف حد يتف في وشك، وهتفضل لعنة الفراعنة مسكاك"، متابعا مخاطبا أيمن نور: "أنا لو مكانك مصرفش تاني على قناة الشرق.. وعندكم مذيع ضيعكم، لو مكانك أرفضه"، لافتا إلى أن أيمن نور ظهر على قناة الجزيرة وقال: "كان في مظاهرات بس مش عارف راحت فين".

