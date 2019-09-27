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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي السنوي لدول منظمة التعاون الإسلامي بنيويورك

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:23 م
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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي السنوي لدول منظمة التعاون الإسلامي بنيويورك
وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
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الفجر السعودي
 
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قام وزير الخارجية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بالمشاركة في الاجتماع التنسيقي السنوي لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة، وتأتي مشاركة المملكة على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


كما شارك وزير الخارجية، في حدث رفيع المستوى على مستوى رؤساء الوفود بشأن السودان.


والتقى العساف، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، نظيره التايلاندي دون برامودويناي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات  ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.


وشارك العساف أيضًا، في حدث رفيع المستوى على مستوى رؤساء الوفود بشأن السودان، كما شارك في الاجتماع التنسيقي السنوي لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة.

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