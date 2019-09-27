بروسيا مصر فارس جديد للكرة المصرية.. "الشاطر" رئيسا لجهاز الكرة.. والإدارة: هدفنا الصعود للممتاز

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا مصر استعدادته الجادة للمشاركة في دوري القسم الرابع بمنطقة الشرقية لأول مرة في تاريخه هذا الموسم تحت قيادة مديره الفني طارق عمر.

ويستعد الفريق بكل قوة للصعود للقسم الثالث هذا الموسم لتحقيق حلم ورؤية مجلس الإدارة الذي وفر كل الإمكانيات للصعود إلي الدوري الممتاز خلال 4 مواسم من الآن بدعم من النائب محمود خميس مالك النادي.





من جانبه أكد الإعلامي إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق ورئيس جهاز الكرة ببروسيا أن النائب محمود خميس عينه للإشراف علي جهاز الكرة بالنادي بعد وضع خطة طموحه للصعود بالنادي الي الدوري الممتاز خلال مدة من 4 إلي 6 سنوات من الآن.





وقال الشاطر أن مالك النادي النائب محمود خميس وفر كل الإمكانيات من أجل صعود الفريق للدوري الممتاز بضم جهاز فني علي أعلي مستوي ولاعبيين مميزين قادرين علي الصعود بالفريق؛ كما أننا لدينا مشروع ضخم نسعي لتطبيقه لاكتشاف النواهب في جميع المراحل الناشئين وتقديمها للمنتخبات الوطنيه وتسويقها خارحيا لتكرار تجربة محمد صلاح نجم ليفربول.