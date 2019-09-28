قنا الجمعة.. إصابة ضابط وخفير بطلقات نارية وجولة تفقدية لمشروعات الأمن الغذائي

شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:





تكثف الأجهزة الأمنية بقنا، من جهودها لكشف ملابسات أصابة ضابط شرطة وخفير، بطلقات نارية، من مجهولين، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.





وتلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابةرائد أحمد صلاح محمود، ٣٤ عاما، ومحمد حلمي أبو العلا، 50 عاما، خفير نظامي، بطلقات نارية خرطوش، من مجهولين، أثناء مشاركتهما في تمشيط أمني بالقرب من قرية الحاج سلام بفرشوط.





لقى 3 أشخاص مصرعهم، منذ قليل، في حادث مروع إثر انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الغربي في عزبة البوصة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.





تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد مصرع أحمد عبدالموجود امبابي، ٣٩ عامًا، ومحمد سالم سليم، 44 عامًا، وعماد عبدالصبور محمد، 40 عامًا، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الغربي مركز أبوتشت بقنا.





تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.









قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بجولة تفقدية لمشروعات الامن الغذائي بالمعنا؛ لمتابعة سير العمل بها رافقه خلال الجولة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





بدأ المحافظ جولته بتفقد استكمال مشروع زراعة 4000 فسيلة نخيل منها 3200 فسيلة نخيل مجدول و800 فسيلة نخيل بارحي وذلك علي مساحة 60 فدان، موجها بضرورة تجهيز كافة المساحات الغير مستغلة لتعظيم الاستفادة منها، كما تابع اعمال تجهيز مساحة 2 فدان لإقامة حظائر لتربية الاغنام.



