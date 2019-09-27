بحفلها في كايرو فيستفال... أنغام: "نفسي أغني حاجه لمصر" (صور)

أعلنت الفنانة أنغام عن رغبتها الشديدة في تقديم أغنية وطنية لمصر حيث قالت:نفسي اغني حاجه لمصر، وهغني أغنية "حب الوطن فرض، وهي من ألحان أستاذ محمد عبد الوهاب.

وقدمت الأغنية وسط إنسجام جميع الحاضرين.

أنغام تبدأ حفلها بكايرو فيستفال علي انغام عمري معاك

بدأت المطربة أنغام، حفلها الغنائي منذ قليل والمقام حاليا بكايرو فيستفال علي انغام عمري معاك وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

كما حرص زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم على مساندتها ودعمها فى الحفل والحضور معها منذ اللحظات الأولى و حضرت مديرة أعمال أنغام راندا.





أنغام تطلب مساعدة جمهورها في وضع برنامج حفل كايروفيستيفال

كما نشرت الفنانة أنغام ، أمس عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام صورة لها على المسرح من إحدى حفلاتها، وعلقت قائلة عليها :"عايزين تسمعوا ايه بكرة فى حفلة المسرح المفتوح فى كايرو فستيفال سيتى؟".





كما أحيت منذ أيام قليلة حفلا غنائيا فى السعودية، وذلك ضمن حفلات اليوم الوطنى.





تم تكريم أنغام مؤخرا من قبل مهرجان القنوات الفضائية الذى أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة،وتم تكريم عدد كبير من النجوم منهم محمد رمضان وإسعاد يونس وأحمد بدير وأحمد رزق وأحمد داوود وادوارد ومنة فضالي ونرمين الفقي والإعلامية انجي علي واياد نصار وانجي المقدم ومروة عبد المنعم وهاني مهنا وهنادي مهنا وسيد رجب ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وبعد تكريمها نشرت أنغام صورة لها خلال التكريم، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" وعلقت أنغام على الصورة قائلة: "الحمدلله.. جائزة أفضل مطربة لعام ٢٠١٩"،وعبرت عن سعادتها بالتكريم قائلة: "أشكر إدارة المهرجان على تكريمي، كما أقدم الشكر لجميع من تم تكريمهم خلال الحفل".





يذكر أن آخر أغانى أنغام أغنية "11 راجل فى الملعب" التى قدمتها لدعم المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية الذى أقيم فى مصر.





أنغام طرحت مؤخرا ألبوم "حالة خاصة جدًا"، يضم 14 أغنية، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب "ليريكال" عبر منصة يوتيوب، وأغانى الألبوم هي: "حالة خاصة جداً" كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، و"هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم، و"حبايبنا" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أحمد إبراهيم، "على حسك في أيامي" كلمات جمال الخولي، ألحان خالد عز، توزيع أحمد إبراهيم، "ولا دبلت" كلمات نورالدين محمد، ألحان أحمد العتباني، توزيع أحمد إبراهيم.





ولدت في الإسكندرية، ووالدها الموسيقار محمد علي سليمان و ساعدها فى تنمية موهبتها وساهم في تقديمها فى عدة حفلات، كانت تؤدي أغاني لأم كلثوم وليلى مراد، وفي منتصف التسعينيات قررت التخلي عن اللون الكلاسيكي، وعدم الاستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيه والدها، نجحت في تقديم عدة ألبومات عديدة وحققت من خلالها نجاحا كبيرا ،شقيقتها هى الفنانة الراحلة غنوة سليمان، تزوجت من مهندس الصوت "مجدي عارف" وانجبت ابنها "عمر"،ثم انفصلت عنه و تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي عام 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وانجبت منه عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها الموزع الموسيقى فهد الشلبي بعد زواج دام 3 سنوات، وتزوجت فى أكتوبر 2011 من الفنان أحمد عز وانفصلا عام 2014، وفي فبراير 2019 تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.