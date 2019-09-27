عاجل| أديب عن استغلال الإخوان للأطفال في المظاهرات: "فين حموم الإنسان"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مظاهرات الإخوان اليوم كانت قصيرة ومحدودة، وهو ما أكدته وسائل الإعلام الغربية، منوها بأن المظاهرات الإخوانية كانت على الطريقة السورية، وهى عبارة عن تجمع عدد محدود من المواطنين في شارع ضيق، مؤكدًا أنها كانت فقط بغرض التصوير لرفع الفيديوهات ونشرها.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الإخوان استغلوا عدد كبير من الأطفال في مظاهراتهم، متسائلا ساخرًا: "أين حموم الإنسان؟"، مضيفا: "مينفعش تستخدموا الأطفال كده"، منوها بأن الإخوان كانوا يروجون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يعود إلى مصر، معقبا: "بس السيسي رجع، وكان مرتاح جدا، وسعيد بعودته لوطنه".



وأضاف "أديب": "غباء الإخوان مستحكم.. دا انتم حكمتم مصر سنة، والناس لازم تكون مبسوطة لأنها استحملت الجماعة الفترة الماضية بغبائها ورزالتها"، مؤكدًا أن الإخوان مصابون الآن بحالة من الإحباط، منوها بأنهم ادعوا كذبا أن المواطنين الذين استقبلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي عند عودته إلى مصر كانوا مجموعة من الضباط، معقبا ساخرا عن وجود فتاتين بين الحضور: "دي بقا كانت ملازم أول عفاف السيد، والتانية ضابط مجند صاعقة سعاد إبراهيم محمد".

