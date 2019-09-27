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أحمد موسى يكشف عن فضيحة جديدة للهارب محمد على (فيديو)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:28 م
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أحمد موسى يكشف عن فضيحة جديدة للهارب محمد على (فيديو)
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو مفبرك لمولد الشلبي بمحافظة سوهاج على أنه مظاهرة ضد الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الخائن الهارب محمد على قام بوضعه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "موسى"، تغطية خاصة على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة إن هذه التجمعات في الحقيقة لمولد ابو النعمان الشبلي، ولا علاقة له بالمظاهرات الإخوانية، واصفا الهارب محمد على بأنه حرامي ولص.

وأشار الإعلامي إلى أن المصريين من محافظة السوهاج قاموا بالرد عليه، لافتا إلى أن أحداث الفيديو الحقيقة ترجع إلى بعد عيد الفطر.

وتابع: "القنوات الإرهابية أخذت صور من المولد ثم قامت بتركيب أصوات هتافات ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي"، مشيرا إلى أن الفيديو يوضح رقص وفرح وليس مظاهرات.

ووصف أعضاء الجماعة الإرهابية ومحمد على أنه مجرد جرذان ينشرون الشائعات والكذب والفيديوهات المفبركة، لافتًا إلى أن قناة الجزيرة القطرية قامت بإذاعة هذا الفيديو المفبرك ولكن بعد ذلك تراجعت عنه عندما بدأ المواطنين في الرد عليهم.

ونوه الإعلامي إلى أن مصر لأول مرة تكشر عن أنيابها ضد النظام التركي الإرهابية، موضحا أن مصر سوف تحاسب تركيا في الأمم المتحدة، وفي المستقبل ستحاسب قطر.

ونوه إلى أن قناة الجزيرة الإرهابية تمارس هوايتها في فبركة المشهد في مصر لنشر الفوضى والفتنة، متابعا: "لن نسمح ببث الكذب والادعاءات.. وقناة الجزيرة مصنع الأكاذيب والشائعات ".


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