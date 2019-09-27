نجم برشلونة على بعد خطوة من الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة أثناء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد موقع دون بالون الإسباني أن يوفنتوس أصبح جاهزا لبدء المفاوضات مع برشلونة وذلك إذا رغبت إدارة السيدة العجوز في ضم راكيتيتش في يناير المقبل.





وأفاد الموقع الإسباني بأن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع راكيتيتش خاصة مع إحتمالية رحيل ثنائي وسط الفريق سامي خضيرة وإيمري تشان عن قلعة البيانكونيري في الشتاء المقبل.





وذكر الموقع الإسباني أن مشاركة راكيتيتش البالغ من العمر 31 عامًا مع برشلونة انخفضت كثيرا هذا الموسم، حيث شارك نجم إشبيليه السابق أساسيا في مباراة واحدة حتى الآن.





وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية في أغسطس الماضي أن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان الاستغناء عن كلا من راكيتيتش وإستعارة عثمان ديمبلي لمدة موسم واحد بالإضافة إلى مبلغ مالي قد يصل إلى ما يقرب من 125 مليون يورو وذلك من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوجرانا.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن راكيتيتش أكد مؤخرًا رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة وحجز مكان أساسي في تشكيل فالفيردي المدير الفني للبرسا في الموسم الجاري.





وكانت بعض التقارير ألمحت في بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.





كما كشفت بعض التقارير أن إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أعربا عن رغبتهما في ضم النجم الكرواتي الذي أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.