"هزة أرضية تضرب الغردقة والعاملون بالبترول يؤيدون الدولة".. أبرز أخبار البحر الأحمر اليوم
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:14 م
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محمد طه
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها، النشرة اليومية لمواطني محافظة البحر الأحمر، والتي تهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي والخدمي، اليوم الجمعة 27 - 9-2019 وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.
سامح عاشور: النقابة ستقدم للبرلمان تعديلًا لقانون القيمة المضافة بالتوازي مع دعوى "الدستورية"
أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة ستقدم لمجلس النواب مشروعًا لتعديل قانون القيمة المضافة، بالتوازي مع الطعن بعدم الدستورية المقام من النقابة أمام المحكمة الدستورية على القانون.
وذكر "عاشور"، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين، مساء الخميس، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، أن هناك طعنا أخر مقام من مجموعة من المحامين، والاثنين أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.
عاشور: الإنفاق على مشروع العلاج تجاوز 226 مليون حتى الآن
كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الانفاق على مشروع العلاج تجاوز 226 مليون جنية حتى الآن، وهو ما تخطى الاحتساب الاكتواري المتوقع مع إعلان الزيادات الجديدة بداية العام الجاري.
وقال "عاشور"، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين،مساء الخميس، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، إن مشروع العلاج شهد قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية بعدما كان 3000 جنية أصبح الآن 50 ألف جنية ومساهمة 90 %، إضافة للمساهمات في بعض العمليات كزرع الكلى والقلب المفتوح، ودعم مرضى السرطان.
سامح عاشور: إدارة مشروعات النقابة استثماريا ضرورة لصالح "صندوق الرعاية"
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة جاهزة لإنشاء أي مشروع يعود بالنفع على المحامين ويقدم لهم خدمة، ولكن بشرط أن يستغل استثماريا، يدر عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة.
وقال "عاشور" في رده على الأسئلة التي ألقاها محامين الإسماعيلية، خلال لقاء مفتوح عقد معهم، اليوم الجمعة، على هامش المؤتمر السنوي للمحامين المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، إن القيمة السوقية لأندية ومقرات النقابة على مستوى الجمهورية ضخمة، ولكن لا تدر الدخل المناسب، حيث أن أغلبها لا يغطي مصاريفه.
الهدوء يسود ميادين البحر الأحمر.. ومواطنون: لم ننجرف وراء الإرهابيين
ساد الهدوء في ميادين وشوارع محافظة البحر الأحمر اليوم الجمعة، في رفض واضح من أهالي المحافظة للدعوات الخبيثة من قبل فضائيات الإرهاب لإثارة الفتنة وهدم مؤسسات الدولة.
وقال عدد من أهالي البحر الأحمر أنهم يدركون جيدا خبث وأهداف تلك الدعوات المغرضة، التي تستهدف استقرار وأمن ومؤسسات الدولة المصرية، وأنها جزء من مخططات تحاك ضد الوطن وتحاول النيل من مصر في ظل قطار التنمية التي تشهدها البلاد.
مظاهرة حب وتأييد للدولة من قطاع البترول في منطقة شقير بالبحر الأحمر
من منطلق اهتمام العاملين بالوعي والحس الوطني احتشد العاملين بشركة بترول خليج السويس جابكو بمنطقة رأس شقير شمال محافظة البحر الأحمر، في مظاهرة حب للوطن وتأييد للقيادة السياسية وأجهزة الدولة المصرية في استكمال التنمية ورفض الفوضة.
وتجمع الآلاف من العاملين بقطاع البترول اليوم في منطقة شقير في مظاهرات دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيد وقوف الشعب خلف مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد، لإحباط أي مخططات للمحاولة للنيل من البلاد واستقرارها.
أمين حماة الوطن بالبحر الأحمر: الشعب المصري أفشل محاولات أعداء الوطن الخبيثة
أكد تيتو الخطيب، أمين حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، أن الشعب المصري الأصيل تعلم الدرس جيدًا، مؤكدًا أن جميع المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية بكل حب ونثق في قيادات القوات المسلحة والشرطة لاستكمال ثورة التنمية الحقيقية الذي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية.
ووجه "الخطيب" رسالة قائلا اتوجه برسالتى هذه إلى جموع الشعب المصري شباب وشابات رجال ونساء وشيوخ مصر، أقول لهم، بعد أن فشلت محاولات أعداء مصر من االجماعات الخبيثة والإرهابية في زعزعة أمن واستقرار مصرنا الغالية من خلال محاولاتهم الإجرامية الإرهابية الخسيسة الموجهة لخير اجناد الأرض جيش مصر وشرطتها وأبناءها من المدنيين الشرفاء، وايقنت أن مصر وأهلها محفوظة بأمر الله من شر كيدهم الخسيس بفضل اخلاص قيادتها وجيشها وشرطتها، فقد لجأت هذه الجماعات المرتزقة إلى أسلوب إثارة الفتنة وترويج الشائعات ونشر دعاوى الفوضى لزعزعة أمن واستقرار مصر والتي استقبلها المصريين بالرفض التام والسير عكس دعواتهم الخبيثة ووقوفهم خلف قيادتهم الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
سامح عاشور: مدونة السلوك تحيي نصوص القانون المتعلقة بتقاليد وأعراف المحاماة
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن مدونة السلوك التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة محاولة لإحياء نصوص تاريخية بالقانون تتعلق بتقاليد وأعراف المهنة، من بينها الموالد من 62 وحتى 71، مكتفيا بتلاوة المادة 62، والتي نصت: "على المحام أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها".
سامح عاشور: وجود إسرائيل خطر على العرب.. ويناشد: ربوا أولادكم على أن فلسطين عربية
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن القضية الفلسطينية لا تستخدمها النقابة كدعاية، إنما هي رؤية حقيقة تعبر عن موقف المحامين الذي لن يتغير تجاه القضية، مشيرا إلى أن أكبر تفاعل حدث خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر محامي مصر السنوي، كان عند الحديث عن القضية الفلسطينية.
وأكد "عاشور"، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين، الخميس، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، أنه حال استمرار بقاء إسرائيل، فالدول العربية في خطر مستمر، فهي تسعى لتصفيتنا وتحويلنا لأدوات تخدم مصالحها.
سامح عاشور: ندافع عن حرية التعبير لكل مواطن.. ويؤكد: لن ننجر لمعارك جانبية
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، على الدعم الكامل من النقابة للجان الحريات بالفرعيات، مضيفا: "يجب أن نساهم بشكل إيجابي ونتفاعل مع المجتمع في وقت نحتاج فيه إلى المصالحة والحوار المجتمعي".
وشدد "عاشور"، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين،مساء الخميس، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، على ضرورة التفرقة بين الدفاع عن حق كل مواطن في التعبير عن رأيه وفقا للدستور والقانون، وبين الانجرار لمعارك جانبية لا يجب أن ندخل فيها.
بدون خسائر.. هزة أرضية تضرب الغردقة
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزة أرضية، في الساعة 10.42 دقيقة، مساء أمس الخميس، على بعد 74 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة، وجنوب شرم الشيخ.
وأشار بيان المعهد، أن الهزة كانت الساعة 10.42 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، وبلغت قوتها 3.25 بمقياس ريختر، وخط طول 30: 34 شرقا، وخط عرض 62: 27 شمالا، وبلغ عمقها 16 كيلو متر.
وأكد المعهد القومي، أنه لم تقع أي خسائر أو إصابات بسبب الهزة الأرضية.
سامح عاشور: النقابة ستقدم للبرلمان تعديلًا لقانون القيمة المضافة بالتوازي مع دعوى "الدستورية"
أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة ستقدم لمجلس النواب مشروعًا لتعديل قانون القيمة المضافة، بالتوازي مع الطعن بعدم الدستورية المقام من النقابة أمام المحكمة الدستورية على القانون.
وذكر "عاشور"، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين، مساء الخميس، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، أن هناك طعنا أخر مقام من مجموعة من المحامين، والاثنين أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.
عاشور: الإنفاق على مشروع العلاج تجاوز 226 مليون حتى الآن
كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الانفاق على مشروع العلاج تجاوز 226 مليون جنية حتى الآن، وهو ما تخطى الاحتساب الاكتواري المتوقع مع إعلان الزيادات الجديدة بداية العام الجاري.
وقال "عاشور"، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين،مساء الخميس، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، إن مشروع العلاج شهد قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية بعدما كان 3000 جنية أصبح الآن 50 ألف جنية ومساهمة 90 %، إضافة للمساهمات في بعض العمليات كزرع الكلى والقلب المفتوح، ودعم مرضى السرطان.
سامح عاشور: إدارة مشروعات النقابة استثماريا ضرورة لصالح "صندوق الرعاية"
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة جاهزة لإنشاء أي مشروع يعود بالنفع على المحامين ويقدم لهم خدمة، ولكن بشرط أن يستغل استثماريا، يدر عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة.
وقال "عاشور" في رده على الأسئلة التي ألقاها محامين الإسماعيلية، خلال لقاء مفتوح عقد معهم، اليوم الجمعة، على هامش المؤتمر السنوي للمحامين المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، إن القيمة السوقية لأندية ومقرات النقابة على مستوى الجمهورية ضخمة، ولكن لا تدر الدخل المناسب، حيث أن أغلبها لا يغطي مصاريفه.
الهدوء يسود ميادين البحر الأحمر.. ومواطنون: لم ننجرف وراء الإرهابيين
ساد الهدوء في ميادين وشوارع محافظة البحر الأحمر اليوم الجمعة، في رفض واضح من أهالي المحافظة للدعوات الخبيثة من قبل فضائيات الإرهاب لإثارة الفتنة وهدم مؤسسات الدولة.
وقال عدد من أهالي البحر الأحمر أنهم يدركون جيدا خبث وأهداف تلك الدعوات المغرضة، التي تستهدف استقرار وأمن ومؤسسات الدولة المصرية، وأنها جزء من مخططات تحاك ضد الوطن وتحاول النيل من مصر في ظل قطار التنمية التي تشهدها البلاد.
مظاهرة حب وتأييد للدولة من قطاع البترول في منطقة شقير بالبحر الأحمر
من منطلق اهتمام العاملين بالوعي والحس الوطني احتشد العاملين بشركة بترول خليج السويس جابكو بمنطقة رأس شقير شمال محافظة البحر الأحمر، في مظاهرة حب للوطن وتأييد للقيادة السياسية وأجهزة الدولة المصرية في استكمال التنمية ورفض الفوضة.
وتجمع الآلاف من العاملين بقطاع البترول اليوم في منطقة شقير في مظاهرات دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيد وقوف الشعب خلف مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد، لإحباط أي مخططات للمحاولة للنيل من البلاد واستقرارها.
أمين حماة الوطن بالبحر الأحمر: الشعب المصري أفشل محاولات أعداء الوطن الخبيثة
أكد تيتو الخطيب، أمين حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، أن الشعب المصري الأصيل تعلم الدرس جيدًا، مؤكدًا أن جميع المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية بكل حب ونثق في قيادات القوات المسلحة والشرطة لاستكمال ثورة التنمية الحقيقية الذي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية.
ووجه "الخطيب" رسالة قائلا اتوجه برسالتى هذه إلى جموع الشعب المصري شباب وشابات رجال ونساء وشيوخ مصر، أقول لهم، بعد أن فشلت محاولات أعداء مصر من االجماعات الخبيثة والإرهابية في زعزعة أمن واستقرار مصرنا الغالية من خلال محاولاتهم الإجرامية الإرهابية الخسيسة الموجهة لخير اجناد الأرض جيش مصر وشرطتها وأبناءها من المدنيين الشرفاء، وايقنت أن مصر وأهلها محفوظة بأمر الله من شر كيدهم الخسيس بفضل اخلاص قيادتها وجيشها وشرطتها، فقد لجأت هذه الجماعات المرتزقة إلى أسلوب إثارة الفتنة وترويج الشائعات ونشر دعاوى الفوضى لزعزعة أمن واستقرار مصر والتي استقبلها المصريين بالرفض التام والسير عكس دعواتهم الخبيثة ووقوفهم خلف قيادتهم الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
سامح عاشور: مدونة السلوك تحيي نصوص القانون المتعلقة بتقاليد وأعراف المحاماة
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن مدونة السلوك التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة محاولة لإحياء نصوص تاريخية بالقانون تتعلق بتقاليد وأعراف المهنة، من بينها الموالد من 62 وحتى 71، مكتفيا بتلاوة المادة 62، والتي نصت: "على المحام أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها".
سامح عاشور: وجود إسرائيل خطر على العرب.. ويناشد: ربوا أولادكم على أن فلسطين عربية
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن القضية الفلسطينية لا تستخدمها النقابة كدعاية، إنما هي رؤية حقيقة تعبر عن موقف المحامين الذي لن يتغير تجاه القضية، مشيرا إلى أن أكبر تفاعل حدث خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر محامي مصر السنوي، كان عند الحديث عن القضية الفلسطينية.
وأكد "عاشور"، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين، الخميس، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، أنه حال استمرار بقاء إسرائيل، فالدول العربية في خطر مستمر، فهي تسعى لتصفيتنا وتحويلنا لأدوات تخدم مصالحها.
سامح عاشور: ندافع عن حرية التعبير لكل مواطن.. ويؤكد: لن ننجر لمعارك جانبية
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، على الدعم الكامل من النقابة للجان الحريات بالفرعيات، مضيفا: "يجب أن نساهم بشكل إيجابي ونتفاعل مع المجتمع في وقت نحتاج فيه إلى المصالحة والحوار المجتمعي".
وشدد "عاشور"، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين،مساء الخميس، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، على ضرورة التفرقة بين الدفاع عن حق كل مواطن في التعبير عن رأيه وفقا للدستور والقانون، وبين الانجرار لمعارك جانبية لا يجب أن ندخل فيها.
بدون خسائر.. هزة أرضية تضرب الغردقة
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزة أرضية، في الساعة 10.42 دقيقة، مساء أمس الخميس، على بعد 74 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة، وجنوب شرم الشيخ.
وأشار بيان المعهد، أن الهزة كانت الساعة 10.42 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، وبلغت قوتها 3.25 بمقياس ريختر، وخط طول 30: 34 شرقا، وخط عرض 62: 27 شمالا، وبلغ عمقها 16 كيلو متر.
وأكد المعهد القومي، أنه لم تقع أي خسائر أو إصابات بسبب الهزة الأرضية.
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