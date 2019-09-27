عاجل.. عمرو أديب يكشف حقيقة حشد الدولة لمظاهرة المنصة

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استهل الإعلامي عمرو أديب، تعقيبه عن مظاهرات حب مصر اليوم، قائلا: "مصر كسبت"، موجها رسالة إلى الإخوان: "انتم رفعتوا سقف الطموحات أوي.. جمعة الخلاص خلاص، كنتم تبدأو حتى بجمعة البداية، وترفعوا الطموحات واحدة واحدة.. بس انتم بدأتم بجمعة الخلاص".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن اليوم كان هناك مظاهرات في الوراق، والأقصر، وأسوان، منوهًا بأن ما حدث في الوراق طبيعي كونها مركز من مراكز الإخوان، فضلا عن وجود مشكلة بينهم وبين الدولة، حيث يستغل الإخوان تواجدهم لإثارة غضب الناس.



وعن ما يتردد بأن الدولة هي من حشدت للمظاهرة المنصة، عقب: "هى الدولة هتجيب كل ده"، منوهًا بأن الإخوان لو كان لديهم عدد مثل الذي شارك في مظاهرة المنصة، لن يستطيع أحد أن يقترب منهم لا جيش ولا شرطة، موضحًا أن المصري مازال يثق في إدارته، وأنها تعمل لمصلحته، حتى وأن كان هناك خلاف على بعض الأمور.

