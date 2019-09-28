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نشرة حوادث "الفجر".. حريق وإحباط 3 عمليات تهريب وهدية من "الداخلية" لمدرسة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:26 ص
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نشرة حوادث الفجر.. حريق وإحباط 3 عمليات تهريب وهدية من الداخلية لمدرسة
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داليا عادل
 
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شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطلين لقيامهما بسرقة الشقق السكنية والاستيلاء على ما بداخلها من محتويات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والوقوف على نشاط المتهمين الإجرامي.

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بمطعم أسفل عقار سكني بشارع نادي إمبابة الرياضي، بمنطقة إمبابة، الواقعة بشمال قطاع الجيزة، مساء اليوم الجمعة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

قامت وزارة الداخلية بإهداء (150 مقعدًا دراسيًا) لمدرسة بإحدى قرى مركز مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث تم تسليم المقاعد إلى المسئولين عن المدرسة، الذين أشادوا بتلك المبادرة التى تؤكد التلاحم والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وإحباط 3 محاولات تهريب مختلف.
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