تامر أمين: "حشود استقبال المصريين للرئيس مشهد مفرح ومطمئن" (فيديو)

Advertisements

علق الإعلامي تامر أمين، على استقبال حشود المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسى عقب عودته إلى أرض الوطن بعد حضوره اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك قائلًا: "مشهد مفرح ومطمئن"، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان نحتاج إلى جرعة طمأنينة عندما نسمع شائعات، خاصة أن "الزن على الودان أمر من السحر".



وأضاف "أمين"، خلال تقديمة برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة أن ما تنفذه الجماعة الإرهابية من حملات ممنهجة وإطلاق الشائعات والأكاذيب ضد مصر قد تسبب تشويش وضبابية للشعب، ولذلك كان لا بد من جرعة ثقة وطمأنية بأن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلم جيدا أين تتجه الدولة المصرية وأن الشعب واثق في الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة.



وتابع الإعلامي: "الرئيس السيسي أكد أن الإعلام عليه دور مهم لتوعية المواطنين ويرد على كذب وافتراء الأخرين؛ وهو أمر هام ونشكر الرئيس على إثارة هذه النقطة"، مطالبًا جموع المصريين التكاتف مع الإعلام للرد على الشائعات المغرضة.



ووجه حديثه للشعب المصري قائلًا: "صدق إعلامك المصري إلى أن يثبت العكس.. ولا تسمع كلام الإخوان إلا إذا ثبت بالدلائل".



الجدير بالذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية تشن حرب إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي وقنواتها الإرهابية في تركيا وقطر تستهدف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف عجلة التنمية التي تشهدها كافة ربوع الوطن.



