يورصة قطر تنهي تعاملات الاسبوع على خسائر فادحة

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.88% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، خاسراً 92.04 نقطة ليغلق عند مستوى 10420.02 نقطة.

وبلغت خسائر رأس المال السوقى 6.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 576.617 مليار ريال بنسبة انخفاض 1.13%. بلغ حجم التداول ببورصة قطر 410.668 مليون سهم بقيمة 1.033 مليار ريال عبر تنفيذ 29.54 ألف صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.89%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.51%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 3.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%

البورصة السعودية :

حقق المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية خلال تعاملات هذا الاسبوع ارتفاعات بنسبة 1.2%، بدعم من هدواء التوترات السياسية بدو الخليج.

وصعد بذلك المؤشر الرئيسي للسوق إلى مستويات 8028.19 نقطة بعدما كان افتتح تداولات الأسبوع عند مستويات 7926.82 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداولات نحو 9.8 مليار ريال بالتداول على 418.1 مليون سهم بعد صفقات بلغ 429 ألف صفقة.

وتصدرت شركة " الخزف السعودي" قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة 13.4% ليصل إلى 25 ريال، تلاه سهم شاكر الذي ارتفع بنسبة 11.8% ليصل إلى 8.5 ريال، وارتفع سهم الزامل للصناعة ليصل إلى 18.1 ريال ليحتل المركز الثالث، وجاء مباشرة خلفة اسمنت تبوك الذي ارتفع بنسبة 10%، في المركز الخامس وصل سهم " سبيكم العالمية" بنسبة 10.3%.

وكانت أكثر الأسهم تراجعًا سهم الأهلية الذي هبط بنسبة 9.5%، تلاه سهم الأبحاث والتسويق الذي تراجع بنسبة 6.77%، كما جاء خلفه سهم مجموعة السريع انخفض بنسبة 3.8%.