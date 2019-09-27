شركة البحر الأحمر للتطوير توقع اتفاق لتنمية أرض "مدينة الموظفين"

تعاقدت شركة البحر الأحمر للتطوير، مع شركتي "هوتا هيجرفيلد" و"سعود كونسلت" للمقاولات والخدمات الاستشارية في السعودية، وذلك لتهيئة أرض "مدينة الموظفين" التي تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

ويتضمن عقد "هوتا هيجرفيلد" رفع مستوى الأرض في موقع مدينة الموظفين، إضافة إلى تهيئة المنطقة التي ستضم مكاتب إدارية، ووحدات سكنية، ومرافق تجارية تخدم منسوبي الشركة، إضافة إلى القدرات البشرية العاملة في موقع المشروع.

ويشتمل عقد شركة "سعود كونسلت" على تقديم الخدمات الاستشارية والإشراف على أعمال التطوير لضمان تسليم مخططات التصميم والبناء في مواعيدها المحددة، إضافة إلى مراقبة ورصد جودة أعمال التطوير في الوجهة.

وبموجب العقد، ستقوم "هوتا هيجرفيلد"، بنقل 2.6 مليون متر مكعب من الردميات، بهدف رفع مستوى الأرض في موقع مدينة الموظفين إلى 3.52 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث ستسهم عملية تهيئة الأرض، في تحسين التربة الموجودة في المنطقة المحيطة بمدينة الموظفين، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال العقد خلال خمسة أشهر من تاريخ بدء أعمال التطوير في سبتمبر 2019.

وتشمل أعمال تهيئة الأرض الخاصة بمنطقة مدينة الموظفين تدابير عدة للحد من تأثير عمليات التطوير على النظام البيئي في البر والبحر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: "يسعدنا التعاقد مع شركتي هوتا هيجرفيلد، وسعود كونسلت، ونحن واثقون بقدراتهم على صعيد إنجاز الأعمال المنوطة بهم في ضوء خبرتهم التي يمتلكونها بهذا المجال".

وأضاف باغانو أنه من المقرر أن تستوعب مدينة الموظفين نحو 14 ألف موظف من مشروع البحر الأحمر عند تدشين المرحلة الأولى من الوجهة. وأن "الشراكة مع كل من هوتا هيجرفيلد، وسعود كونسلت ستمكننا من توفير مساكن ومرافق عالية الجودة في وجهتنا، بما يتماشى مع معاييرنا البيئية التي التزمنا بها منذ البدء".

وأعلنت شركة البحر الأحمر أنها أنهت عملية تهيئة الأرض، حيث تجري حاليا أعمال التطوير بموجب عقد منفصل، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها بحلول الربع الثاني 2020. وتتسع المباني لنحو 500 شخص مع توفير مرافق خدمية داعمة بما في ذلك مطعم يستوعب 160 شخصا، وقاعة اجتماعات تتسع لـ 100 مقعد. كما ستوفر مدينة الموظفين سكنا مؤقتا لـ 25 ألف عامل سيعملون على تطوير البنية التحتية إضافة إلى أصول الوجهة.