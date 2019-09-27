القوات الأمريكية تعلن مقتل 17 بضربة جوية أمريكية جنوب ليبيا

قالت القوات الأمريكية اليوم الجمعة، إنها قتلت 17 شخصاً يشتبه بأنهم متشددون في ثالث ضربة جوية في أسبوع على جنوب ليبيا.





وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا وفقاً لرويترز، إن الضربة الجوية التي نفذت يوم الثلاثاء استهدفت جنوب غرب ليبيا لكن البيان لم يحدد موقع الضربة بدقة. وقال سكان في مدينة سبها إنهم سمعوا دوي انفجار إلى الجنوب.





وكان الجيش الأمريكي قال في وقت سابق، إن ضربتين جويتين منفصلتين تسببتا في مقتل 19 شخصاً يشتبه بأنهم متشددون في جنوب ليبيا.





وتقهقر بعض متشددي تنظيم داعش إلى الجنوب في الصحراء الليبية بعد فقدان التنظيم معقله بمدينة سرت الساحلية في نهاية عام 2016.





وقالت الولايات المتحدة إنها لن تسمح للمتشددين باستغلال الصراع الدائر بين فصائل متمركزة في شرق وغرب البلاد حول العاصمة طرابلس لحماية أنفسهم.