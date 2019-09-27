حساب المواطن يرد على مستفيد يسأل عن فائدة أيقونة دخل رب الأسرة
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:06 م
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أكد برنامج حساب المواطن السعودي، أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالًا قال خلاله: "في أيقونة دخل رب الأسرة ما فائدتها؟ طالما كلها سستم واحد، والذي دخله صفر يأخذ نفس الذي دخله 10 آلاف ريال، أرجو أنكم تحذفونها هذا أفضل؟".
ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء، قائلًا: "يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية قُم بالدخول على الرابط التالي (اضغط هنا)".
من جهة أخرى، تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ويستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ 23 بمشيئة الرحمن.
تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:-
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
أوضح برنامج حساب المواطن تأثير مبلغ الدعم على مستفيد حال وجود عمالة له، حيث ورد لخدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر "تويتر" استفسارًا من مستفيد قائلًا: "انا باستقدم سائق خاص هل يؤثر على الدعم او هل ينقص من الدعم"... لمتابعة القراءة اضغط هنا
يواصل حساب المواطن بالرد على استفسارات الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، من خلال حساب "خدمة المستفيدين" عبر "تويتر"، حيث ورد سؤالًا لحساب المواطن من مستفيد، يقول: " لمن يرغب في التسجيل فيحساب المواطن بشكل مستقل عن أهله وعمره 24 فأكبر هل يسجل في حساب المواطن مباشرة؟ أو يجب حذف اسمه اولا من حساب الاب بعدها يقدم كمستقل ؟"... اضغط هنا لمعرفة المزيد
نفى حساب المواطن، الأنباء المتداولة عن توقفه نهاية العام الجاري، وإلغاء الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج، وذلك عبر حساب "خدمة المستفدين" التابع للبرنامج في "تويتر"... لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا
يهتم برنامج حساب المواطن بالرد على استفسارات وتساؤلات الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بشأن دعم البرنامج وإجراءات التسجيل وغيرها من التساؤلات المختلفة، من خلال خدمة المستفيدين المخصصة لهذا الشأن عبر "تويتر"، والتي تعمل من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية، كما خصص حساب المواطن خدمة صوتك مسموع من خلال الرقم 19912... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
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