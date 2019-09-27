حساب المواطن يرد على مستفيد يسأل عن فائدة أيقونة دخل رب الأسرة

أكد برنامج حساب المواطن السعودي، أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالًا قال خلاله: "في أيقونة دخل رب الأسرة ما فائدتها؟ طالما كلها سستم واحد، والذي دخله صفر يأخذ نفس الذي دخله 10 آلاف ريال، أرجو أنكم تحذفونها هذا أفضل؟".

ويستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ 23 بمشيئة الرحمن.

تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:-

- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.





- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.





- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.





- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.





- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.