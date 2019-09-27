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القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:06 م
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القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية
القوات المسلحة
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أمنية فوزي
 
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أعلنت القوات المسلحة المصرية، عن استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن علي الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.

وأكدت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها، منذ قليل، أن ذلك نتيجة للأعمال القتالية لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات.

كما شددت على استمرار جهودها مع الشرطة المصرية للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والآمان لشعب مصر العظيم.
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