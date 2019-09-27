مظهر شاهين: الإخوان لن يستطيعوا العودة من بوابة محمد على (فيديو)

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قدم مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التحية والتقدير إلى الشعب المصري لدعمه ومساندته للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية لن تستطيع ترهيب الشعب المصري.



وقال" شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة لفاعليات الشعب المصري بالميادين المذاعة على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة: "بشكر الإخوان أنهم استطاعوا إخراج الوطنية من داخل الشعب المصري مجددا"، مشيرا إلى أن خروج المصريين بالملايين لدعم الدولة المصرية يعبر عن إيمان الشعب المصري بالإنجازات التي تحققت والتي لا ينكرها إلا جاحد.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدولة المصري شهدت إنجازات في كافة المجالات زراعية أو صناعية أو سياحة أو إنشاء مدن جديدة وغيرها"، لافتا إلى أن وجود الشعب المصري في الميادين ما هو إلا رد الجميل للقيادة السياسية والجيش المصري، ويعلن وعيه لحجم المؤامرة التي تستهدف مصر.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الشعب المصري يعي جيدا بحجم المؤامرة وخباثه أصحابه وأن ما يحدث هو محاولات إخوانية إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر وحدها في المنطقة العربية، متابعًا: " الجماعة الإرهابية لن عايزة ترجع من بوابة فيديوهات الهارب محمد علي.. ومش هيقدره".



وتواجه مصر في الأونة الأخيرة حرب الشائعات على منصات السوشيال ميديا وأبواق وسائل إعلام الجماعة الإرهابية المسمومة في تركيا وقطر لحشد المصريين في الميادين اليوم، ولكن المصريين خرجوا لتأيبد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتستمر مسيرة التنمية والبناء في مصر.



