البورصة السعودية ترتفع 1% خلال تعاملات الأسبوع الحالى

حقق المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية خلال تعاملات هذا الاسبوع ارتفاعات بنسبة 1.2%، بدعم من هدواء التوترات السياسية بدو الخليج.

وصعد بذلك المؤشر الرئيسي للسوق إلى مستويات 8028.19 نقطة بعدما كان افتتح تداولات الأسبوع عند مستويات 7926.82 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداولات نحو 9.8 مليار ريال بالتداول على 418.1 مليون سهم بعد صفقات بلغ 429 ألف صفقة.

وتصدرت شركة " الخزف السعودي" قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة 13.4% ليصل إلى 25 ريال، تلاه سهم شاكر الذي ارتفع بنسبة 11.8% ليصل إلى 8.5 ريال، وارتفع سهم الزامل للصناعة ليصل إلى 18.1 ريال ليحتل المركز الثالث، وجاء مباشرة خلفة اسمنت تبوك الذي ارتفع بنسبة 10%، في المركز الخامس وصل سهم " سبيكم العالمية" بنسبة 10.3%.

وكانت أكثر الأسهم تراجعًا سهم الأهلية الذي هبط بنسبة 9.5%، تلاه سهم الأبحاث والتسويق الذي تراجع بنسبة 6.77%، كما جاء خلفه سهم مجموعة السريع انخفض بنسبة 3.8%.

الأسهم السعودية تتراجع في جلسة الخميس الماضي :

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة أمس اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا 2.10 نقطة ليغلق عند مستوى 8028.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.69% رابحا 61.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3704.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 100.5 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 74 شركة، فيما تراجعت 100 شركة.

وتراجع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.71%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.33%.

وجاء سهم "متطورة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.68%، ثم شاكر بنسبة 3.13%، ثم الحكير بنسبة 2.99%، فيما تصدر سهم "الأهلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.46% ثم لازوردى بنسبة 2.76%، ثم مجموعة السريع بنسبة 2.43%.