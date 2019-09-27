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القوات المسلحة: نفذنا عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 فردًا تكفيريًا (فيديو)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:47 م
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القوات المسلحة: نفذنا عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 فردًا تكفيريًا (فيديو)
القوات المسلحة
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أمنية فوزي
 
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أصدرت القوات المسلحة المصرية، بيانًا، موضحة فيه، أن القوات الجوية استهدفت ودمرت 33 مخبئًا وملجئًا للعناصر الإرهابية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأعلنت القوات المسلحة، عن تدمير 83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي و25 من الاتجاه الجنوبي، وتدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي.

وأضافت أنه تم تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 فردًا تكفيرًا، مشيرة إلى العثور على عدد من البنادق والعبوات الناسفة، المعدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

كما تم اكتشاف وتدمير 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود، وضبط وتدمير 37 سيارة و42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستهدمها العناصر الإرهابية.

وتابعت أنه تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية، مضيفة أن القوات المسلحة الخاصة البحرية تواصل تأمين المسطح المائي بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر.

كما أعلنت عن ضبط 15 بندقة آلية، و3 رشاشات، و3 قذائف آر بي جي، و24 خزنة وعدد من الطلقات، مضيفة أنه تم ضبط 20 كيلو جرام من مادة الأفيون المخدرة.

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