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عاجل.. الجالية المصرية بالسعودية تعلن تأييدها للرئيس السيسي (فيديو)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:41 م
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عاجل.. الجالية المصرية بالسعودية تعلن تأييدها للرئيس السيسي (فيديو)
الجالية المصرية
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نظم الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، اليوم الجمعة، مؤتمرًا لدعم الدولة المصرية، بعنوان "جيش مصر خير أجناد الأرض".

يأتي ذلك في إطار التضامن مع احتفالات المصريين بالداخل بتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان رفضهم لدعوات الإخوان الإرهابية وأعوانهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية.

ورفع أبناء الجالية المصرية الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللافتات المؤيدة للجيش المصري والدولة المصرية، وقاموا بترديد السلام الوطنى.


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