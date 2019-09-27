ريكو يشعل حماس المصريين أمام المنصة في أجواء احتفالية (فيديو)

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أشعل المطرب ريكو، في احتفالات تأييد ودعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة التي تقامعند النصب التذكاري بمدينة نصر وأطلق الكثيرين على هذه الحفلة بحفلة النصر مع مصر.



ويقام هذا الحفل كنوع من رد الجميل من المصرين للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري وايضًا ضد المحاولات التى تجرى بين الحين والآخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التى تبذل من قبل الدولة للنهوض بالوطن والتقدم نحو الأصلاح الشامل في كل مناحي الحياة.



وقدم "ريكو": عدد من الاغاني الوطنية، وسط تفاعل الاف المواطنين المشاركين فى مظاهرات التأييد.



والجدير بالذكر أن المطرب الشعبى محمود الليثى حماس المصريين شارك فى احتفالات دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لآستمرار وآستكمال مسيرته لإصلاح الدولة المصرية.



وعند صعود" الليثى" المنصة دعا المصريين لضرورة الحفاظ على بلدهم ورفضهم دعوى التخريب والفوضى،قائلأ: "عاوز أحيى تحية كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحية للجيش المصرى العظيم والشرطة المصرية والقضاء المصرى، احنا بيكوا مصر مابتقمش غير بيكوا، وأنتم يا مصريين أثبتوا للعالم كله إن إحنا على قلب رجل واحد، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".





وفي نفس السياق صعد من قبلهم المطرب محمد نور على منصة لاحياء مظاهرات تأيد الرئيس السيسي في حب مصر.

وبدا "نور" الحفل برفع حماس الشباب والمشاركين بأغنية "يابلادي..يابلادي" حيث قام بأعادتها مرتين.

وبعد بلادي بدأ بغناء "تحلفي أصدق" وأغاني البوم واما الجديد وهي: "الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص".

وقام ايضًا بالغناء على المنصة الفنان عصام كاريكا وعمرو الجزار.





وقال الفنان محمد نور عبر فيديو له على مواقع التواصل الإجتماعي:" مستنيكم يوم الجمعة، عشان ننزل كلنا ونحتفل بجيشنا ورئيسنا، وتحيا مصر"، وأضاف طارق الشيخ: "لكل واحد خايف على استقرار مصر، هنكون يوم الجمعة في ميدان الشهيد هشام بركات

وظهرت الأمهات المصرية اليوم، في مظاهرات دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر وشرطتها.

وحملت أحدى هؤلاء الأمهات لافتة تحمل شعار "عشانك أعمل أكثر من كدا" لتدل على مدى حبها للرئيس السيسي، ومدى ثقتها في قيادة مصر الى بر الأمان ولعلمها الجيد بأن الأخون وغيرهم ممن يكرهون البلاد يريدون أن تكون مصر في حالة من الفوضى.





والجدير بالذكر أنه بدأ توافد المصرين الى ميدان الشهيد هشام بركات والنصب التذكاري منذ صباح اليوم لتأيدهم للرئيس السيسي وجيش وشرطة مصر.





وحمل المصرين لافتت تحمل شعار "إحنا معاك ياريس" لا للخونة والارهاب" "نعم للاستقرار"

ويذكر ان محيط المنصة شاهد مشاركة شبابية كبيرة فى تظاهرة "فى حب مصر ودعم الدولة المصرية" في أول ساعة صباح اليوم لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضد الإرهاب ورفض دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من المأجورين.







ويواصل المواطنين التوافد من مختلف المحافظات على المنصة بمنطقة مدينة نصر للمشاركة فى تظاهرة فى حب مصر، وسط مشاركة كبيرة للسيدات والرجال والشباب، رافعين الأعلام المصرية وصورا للرئيس السيسى.



يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.

