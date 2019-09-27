رئيس أتلتيكو مدريد: أتمنى أن يكون الديربي بدون "VAR".. وفيليكس كلفنا الكثير
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:33 م
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عمر عبدالعزيز
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كشف إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن رأيه في تقنية الفيديو المساعدة لحكم الساحة "VAR"، والتي تم تطبيقها في بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".
وقال رئيس أتلتيكو مدريد خلال تصريحات صحفية: "أنا لا أحب الفار أنه يفقدني أعصابي الآن اصبحت لدينا مشكلتين الحكم الفار، أتمنى لو كان الديربي بدون فار".
وأضاف قائلاً: "طرد موراتا وغيابه عن الديربي أمام ريال مدريد ؟ موراتا شخص جيد، إنه واحد من المحاربين في الهجوم وكذلك مهني رائع أيضًا، إذا تصرف مثل هذا التصرف فعليه أن يكون لشيء مميز للغاية".
وبسؤواله حول دفع مبلغ 120 مليون من أجل النجم الشاب جواو فيليكس، أجاب رئيس الروخي بلانكوس: "أنت تعرف ما أقول لك مانو كارينو (مقدم اللقاء) في النهاية الثمن غالي".
واختتم بقوله: "كيف سنناقش أي شيء مع سيميوني ؟ لقد أعطانا كل شيء لقد جعلنا نشعر بأننا رياضيين، هل فعل شيئًا ما خطأ ؟ تشولو هو أفضل مدرب بالنسبة لنا ووجوده في اتلتي أمر لا جدال فيه".
ومن المقرر أن يصطدم الفريق الإسباني المميز، أتلتيكو، بغريمه التقليدي ريال مدريد، في ديربي العاصمة الإسبانية، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني، "لا ليجا".
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