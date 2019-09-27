رئيس أتلتيكو مدريد: أتمنى أن يكون الديربي بدون "VAR".. وفيليكس كلفنا الكثير

كشف إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن رأيه في تقنية الفيديو المساعدة لحكم الساحة "VAR"، والتي تم تطبيقها في بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وقال رئيس أتلتيكو مدريد خلال تصريحات صحفية: "أنا لا أحب الفار أنه يفقدني أعصابي الآن اصبحت لدينا مشكلتين الحكم الفار، أتمنى لو كان الديربي بدون فار".





وأضاف قائلاً: "طرد موراتا وغيابه عن الديربي أمام ريال مدريد ؟ موراتا شخص جيد، إنه واحد من المحاربين في الهجوم وكذلك مهني رائع أيضًا، إذا تصرف مثل هذا التصرف فعليه أن يكون لشيء مميز للغاية".





وبسؤواله حول دفع مبلغ 120 مليون من أجل النجم الشاب جواو فيليكس، أجاب رئيس الروخي بلانكوس: "أنت تعرف ما أقول لك مانو كارينو (مقدم اللقاء) في النهاية الثمن غالي".



