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فايلر يدرس الدفع بشريف إكرامي أمام كانو سبورت

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:36 م
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فايلر يدرس الدفع بشريف إكرامي أمام كانو سبورت
شريف إكرامي
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علي نبوي
 
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يدرس السريسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع بشريف إكرامي في مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

ويستضيف الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني في الثامنة من مساء غدٍ السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبحضور ٥ ألاف مشجع.

ويفكر المدرب السويسري في منح إكرامي فرصة المشاركة أساسيًا في مباراة الغد، بعدما غاب عن المشاركة في الفترة الماضية.

كما يفكر فايلر في إراحة محمد الشناوي الحارس الأساسي في مباراة الغد، خاصة وأن كفة الأهلي الأرجح لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور المقبل من البطولة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بغينيا الاستوائية بهدفين دون رد، سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، والتي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو.

٢١ لاعبًا في قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.
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