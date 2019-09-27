وزير الأوقاف: الحياد في قضايا الوطن خيانة (فيديو)

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية هي وطن المصريين ولن يسمحوا لأحد الاقتراب منه، متابعا: "هذا وطننا ولن نتركه لأحد على الإطلاق، فنحن لنا وطن بأنفسنا ندافع عنه.. ولا يعرف قيمة الوطن إلا من فقده".



وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة لفعاليات الشعب المصري بالميادين، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن حالة التقدم التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات وبناء مصر القوية، يجعل الأعداء يتربصون بنا، لافتًا إلى أن الصراع اليوم بين أهل الباطل من جماعة الإخوان الإرهابية والخونة والعملاء وأهل الحق من الشعب المصري.



وأشار وزير الأوقاف إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى نشر الفتنة بين أبناء الشعب، مشددًا على أن الحياد في قضايا الوطن يمثل خيانة لمصر، متابعًا: "نقف بقوة مع قضايا الوطن ونواجه الجماعات الإرهابية، ومواقفنا واضحة وصريحة ولا نمسك العصا".



وتابع: "الإخوان جماعة خائنة وإرهابية وقناة الجزيرة لا يستحون من الله وينشرون الأكاذيب"، لافتًا إلى أن خروج المصريين في الميادين اليوم رسائل لرفض دعوات الخراب التي تبثها الجماعة الإرهابية، والشعب المصري وجه صفعة قوية لجماعة الإخوان.



واستطرد وزير الأوقاف أن مصر القوية حصن للعروبة وللعالم والمنطقة والسلام العالمي، وهي قوية وانطلقت ولن يستوقفها أحد، متابعًا: "قوة وصلابة مصر ستكون عقبة ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

