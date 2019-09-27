الإبراشي: اليوم هو الضربة القاضية لجماعة الإخوان المسلمين (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن قناة الجزيرة تعرض ثورة وهمية عن مصر عبر قنواتها، معقبا: "الجزيرة عندها ثورة في حدود 3 مربعات على الشاشة".





وأشار "منصور"، خلال تغطية خاصة عبر فضائية "on e"، مساء الجمعة، إلى أن اليوم هو يوم المشاعر والحماسة الوطنية، مضيفا أن المصريين سيواجهون دعوات الإخوان بأجواء 30 يونيو، معتبرا أن اليوم كان بمثابة ضربة قاضية لجماعة الإخوان.





ولفت الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أنه سيكون هناك محاولات إخوانية أخرى، ولكن ستكون أضاعف، لأن أمرهم قد انكشف اليوم أمام المصريين.





هذا وقد خرج المصريين إلى المنصة للتعبير عن تأيدهم للدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعد أبلغ رد على دعوات الإخوان بالتظاهر لإسقاط النظام.





وأقيمت احتفالات في منطقة المنصة بحضور عدد من الفنانين منهم محمد فؤاد، ومحمد نور، ومحمد رمضان، ومحمد شاهين، وكاريكا، وهاني شاكر، بينما اتبعت قناة الجزيرة أسلوبها المعتاد بنشر أكاذيبها، وصور وفيديوهات مفبركة، ونقلتها عنهم القنوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وهما الشرق ومكملين.





وأدلى الرئيس عبد االفتاح السيسي بتصريحات موجهة للمصريين فور عودته من مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أكد خلاله أن المصريين أصبح لديهم وعي أكبر، مشددا على ضرورة أن يلعب الإعلام دورا في توعية المواطنين خاصة البسطاء منهم، مضيفا مخاطبا المصريين: "مش هيسبوكم يا مصريين تتهنوا على حاجة، أو تعملوا حاجة".



