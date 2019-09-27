من محطة الفضاء الدولية.. هزاع المنصوري يُوجه رسائل للإماراتيين

وصل رائد الفضاء الإماراتي وممثل العرب هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية بالأمس، وبعث برسالة صوتية من على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز إم 15، مضمونها: "السلام عليكم، مشكورين، الحمد لله وصلنا إلى المحطة، وأبشركم بأن الأمور طيبة، ومنظر الأرض جميل من هذا المكان، الله يحفظكم.. سلموا على أهل الإمارات كلهم".





مكالمة حاكم دبي

وأجرى نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اتصالًا في أولى جلسات الاتصال مع المنصوري من مقر مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، حيث هنأه بتحقيق إنجاز تاريخي لدولة الإمارات والوطن العربي كافة.





المنصوري يتلقى الأسئلة

كما تواصل العديد من أبناء وبنات دولة الإمارات من طلاب وزائري مركز محمد بن راشد للفضاء الذين تجمعوا خصيصًا لمشاهدة هذا الإنجاز العظيم الذي حققه رائد الفضاء هزاع المنصوري، إذ تلقى بعض الأسئلة من الطلاب من مختلف الأعمار كبارًا وصغارًا، جميعها تدور في فلك مجال الفضاء وكيف يمكن لأي شخص أن يصبح رائد فضاء.





كذلك طرح الحضور أسئلة خاصة بحياة رواد الفضاء وكيف يتعايشون مع انعدام الجاذبية، وماذا يأكل المنصوري وكيف، حيث أفاد الأخير بأن نوع الأكل في الفضاء لا يختلف عن ذلك الذي نأكله على سطح الأرض ولكن يتم تحضيره بطريقة معينة في شكل معاجين، ويتم تسخينه في أجهزة مخصصة له.





أما عن عمله في محطة الفضاء الدولية، فأجاب المنصوري من داخل مختبر "كولومبوس" التابع لوكالة الفضاء الأوربية "إيسا"، أنه يخضع حاليًا لتجربة علمية تلاحظ تأثير انعدام الجاذبية على الموائع، وتغير السوائل في الجسم، حيث صرح أن ثمة تغيرات حدثت عليه هو شخصيًا إذ زاد حجم رأسه نتيجة اختلاف طبيعة السوائل داخل جسده بسبب البيئة منعدمة الجاذبية في الفضاء، وأوضح رائد الفضاء الإماراتي أن رواد الفضاء يقومون بعدة تجارب علمية إما على جسم الإنسان أو على معدات مختلفة.





ونصح المنصوري الشباب بأن يجتهدون في الدراسة حتى يحققوا ما يتمنوا، وأكد أن الوصول إلى أي إنجاز أمر سهل فقط علينا أن نحلم ومن ثم نضع الأهداف لأحلامنا لتصبح حقيقة، ونؤمن بأننا قادرين على كل شيء كما أشار حاكم دبي في محادثته للمنصوري أنه لا وجود للمستحيل، وهي كلمة قالها أشخاص ضعفاء ليوهموا أنفسهم.





239 زائر يصل المحطة

بثت محطة الفضاء الدولية "ISS" بالأمس، تقريرًا تزامنًا مع وصول المنصوري إليها ضمن فريق علمي يضم كلًا من رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوشكا، ورائدة الفضاء الأميركية جاسيكا مير، قالت فيه إن عدد الزائرين للمحطة حتى الآن وصل إلى 239 زائرًا من 19 دولة من أنحاء العالم.





وبحسب التقرير الصادر عن المحطة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة عربية ترسل رائد فضاء إليها، بينما كان للولايات المتحدة الأمريكية نصيب الأسد ب151 رائد يصل إلى محطة الفضاء الدولية، تلتها روسيا بإجمالي 47 رائد فضاء، ثم اليابان التي أرسلت 9 رواد إلى المحطة، تأتي في المرتبة التي تليها كندا ب 8 رواد، وإيطاليا 5، وفرنسا 4 رواد، وألمانيا 3، ورائد فضاء من كل بلجيكا وهولندا والسويد وإسبانيا والبرازيل وكازاخستان وماليزيا، وبريطانيا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا، وكذلك المنصوري من دولة الإمارات.





وكان رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري سافر إلى محطة الفضاء الدولية "ISS" على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز إم 15، يوم 25 سبتمبر في رحلة علمية مدتها 8 أيام، برفقة فريق مكون من رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوشكا، ورائدة الفضاء الأميركية جاسيكا مير، ومن ينتظر العالم العربي بأسره عودة المنصوري بسلام إلى سطح الأرض يوم 4 أكتوبر المقبل.



















