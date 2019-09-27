"وصفها بالنكسة".. أول تعليق من فالفيردي على إصابة ميسي





تحدث المدير الفني لنادي برشلونة، إرنستو فالفيردي، عن كونه يشعر بحزن شديد، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق، ليونيل ميسي، وذلك خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام فياريال، والتي ستحرم برشلونة من جهود لاعبه ونجم الفريق الأول.





وكان برشلونة قد نجح في تحقيق فوز هام على حساب نادي فياريال في الجولة السادسة من بطولة الدوري، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليصعد برشلونة إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.





وتحدث فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق أمام خيتافي وقال: "في الحقيقة، أنا أرى بأن إصابة ميسي نكسة للفريق، لا أعرف مدة غيابه ولكنها ليست خطيرة، أنا أتمنى أن تكون فترة غياب ميسي قصيرة، وهذا لإننا في أمس الحاجة إلى خدماته في الملعب".





وأكمل فالفيردي تصريحاته عن إصابة ليونيل ميسي وقال: "ميسي لاعب مهم بالنسبة لنا، نحن نريد أن يعود في أقرب ممكن، هو يعاني من إصابة في العضلة الضامة لساقه اليسرى، ولا نعرف بالضبط موعد عودته للفريق من جديد".





ويذكر أن هناك تقارير إعلامية قد أشارت إللى كون مدة غياب ليونيل ميسي عن الملاعب قد تصل لقرابة الشهر، وهو ما يجعل مشاركة اللاعب في مباراة الكلاسيكو المقبل أمام ريال مدريد والمقرر لها يوم 26 أكتوبر المقبل في محل شك.



