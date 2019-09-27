العالم × أسبوع.. المنصوري أول عربي يصل لمحطة الفضاء الدولية.. ووفاة جاك شيراك

شهد الأسبوع المنصرم عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول، من بينها روسيا تحتجز قوارب وصيادين من كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية، ووفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر ناهز 86 عاما.





"هزاع المنصوري" أول رائد فضاء عربي ينزل في المحطة الدولية

وصل الإماراتي هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، فجر الخميس، على متن صاروخ من طراز "سويوز أم أس-15" برفقة الأمريكية جيسيكا مير والروسي أوليغ سكريبوتشكا، بعد رحلة استمرت ست ساعات.





ودخل المنصوري صاحب الـ 35 عام، التاريخ بعدما أصبح أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية التي تسبح في مدار الأرض، كما أصبح أول إماراتي يسافر عبر الفضاء.





وفاة "جاك شيراك"

توفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، أمس الخميس، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد مسيرة سياسية امتد على مدار نصف قرن .





وكان شيراك تعرض في سبتمبر 2005 أثناء ولايته الرئاسية الثانية لجلطة دماغية، وخلف ذلك آثارا على صحته التي تدهورت، وقل ظهوره العام بعد أن بات يعاني من "فقدان الذاكرة"، وخف سمعه وبات يسير بصعوبة، ويعود آخر ظهور علني له في حفل رسمي إلى نوفمبر 2014.





عزل ترامب

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، ستعلن، إطلاق المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسمياً.





ويرجع ذلك على خلفية اتصال الرئيس الأميركي بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والذي تسبب في جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، خصوصاً في الأوساط الديمقراطية، حيث اتهم ترامب باستخدام ورقة كييف للضغط على أسرة بايدن، التي تقدّم مرشحاً ديمقراطياً إلى الانتحابات الرئاسية 2020.





وكان ترامب نفى أن يكون قد مارس ضغوط على أوكرانيا من أجل مكاسب انتخابية داخلية، خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.





السعودية تحتفل بعيدها الوطني الـ89

احتفلت المملكة العربية السعودية، الاثنين، بعيدها الوطني التاسع والثمانين، حيث عمت مظاهر الاحتفالات مختلف المدن السعودية بمشاركة فرق فنية تراثية وحضور شعبي لافت.





وحمل اليوم الوطني السعودي 89 شعار "همة حتى القمة" المستلهمة من مقولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في 24 أكتوبر من العام الماضي، حضرها نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قال "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض".





وكان العاهل السعودي الراحل والملك المؤسس عبد العزيز آل سعود أعلن في مثل هذا اليوم من عام 1932، توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية.





روسيا تحتجز قوارب وصيادين من كوريا الشمالية

احتجزت قوات حرس الحدود الروسية، اليوم، صيادين كوريين شماليين في المنطقة الاقتصادية الخالصة للاتحاد الروسي بالقرب من "كيتو ياماتو" فى بحر اليابان.





وقال المتحدث باسم حرس الحدود، إنه "أثناء تفتيش السفن، لم يظهر الصيادون الكوريون الشماليون أى مقاومة وتم احتجازهم وتسليمهم إلى مدينة ناخودكا الساحلية"، موضحًا أن سفن خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى رافقت 3 سفن و5 قوارب وعلى متنها 262 صيادا من كوريا الشمالية.





وأضاف المتحدث أنه "تم العثور على أكثر من 30 عينة من الحبار المصطادة بصورة غير مشروعة، فضلا عن معدات الصيد المحظورة وكذلك تم تسليم المخالفين إلى موانئ ناخودكا وباسيت لاتخاذ قرارات قضائية وإجرائية".





ضبط 7 أشخاص على صلة بشبكة للإنترنت الخفي في ألمانيا

ألقت السلطات الألمانية القبض على سبعة أشخاص مشتبه بهم وأغلقت سيرفر للانترنت الخفي تمارس أنشطة مشبوهة، بعد مداهمة لمركز بيانات غير قانوني في غربي البلاد، حسبما ذكر المكتب الإقليمي لمكافحة الجريمة.





وقال متحدث باسم المكتب أنه تم فصل الخادم عن شبكة الإنترنت وجرى التحفظ عليه، ويخضع المشتبه بهم، وهم عناصر في شبكة للجريمة الدولية، لتحقيق يتعلق بتهريب الأسلحة والمواد الإباحية وتجارة المخدرات.





وشارك في عملية الدهم التي جرت أمس الخميس، مئات من الضباط والعملاء وجاءت بعد سنوات من المتابعة بالتعاون مع وكالات أخرى.



