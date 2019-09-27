تعرف على أضرار إزالة شعر الأنف





وينتمي أنف الإنسان إلى ما يُعرف بمثلث الخطر في الوجه وأيضًا الأوردة التي تمر في الوجه تكون على اتصال مباشر بالمخ، وإذا ما انتقلت هذه البكتـيريا إلى داخل هذه الأوردة، فإنها يمكن أن تؤدي إلى وجود التهابات خطيرة جدًا، مثل خراج الدماغ، والتهاب السحايا، كما يقول فويجت، الذي يحذر من أن مثل هذه الالتهـابات يمكن أن تؤدي إلى وفاة الانسان.



وأيضًا وجود الشعر داخل الأنف هام لعدة أسباب منها أنه يجعل درجة حرارة الهواء مناسبة عند دخولها للجسم، فإذا تم دخول الهواء الساخن إلى الأنف مباشرة دون وجود شعر الأنف الذي يرطـب درجة حرارته، فسوف يؤدي هذا الهواء إلى تهيج الشعيرات الدموية، وعندما تكون درجة حرارة الهواء باردة في الخارج ويدخل الهواء إلى الجسم دون وجود لشعر الأنف فسوف، يؤدي ذلك الأمر إلى التهاب الحلق والحنجرة بصورة مستمرة.



وينصح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الأمريكي إيريش فويجت بأنه يمكن تقصير شعر الأنف إذا كنت تريد ذلك، وعليك تجنب نتفه أو الإفراط في قصه لتجنب مخاطر هذه العادة الخطيرة التي من الممكن أن تسبب الكثير من الأضرار للإنسان وأنت في غنى عنها بالتأكيد.



لماذا يحصل الإنسان على شعر زائد في الأنف:



لم يكتشف العلماء بعد لم يزداد نمو شعر الأنف الزائد مع العمر، حيث أنه ينمو بمعدل 0.35 ملم في اليوم تقريبًا، ويزداد هذا المعدل عند كبار السن.



ولكن يمكن أن يتم تفسير زيادة نمو شعر الأنف الزائد بسبب التغييرات الهرمونية المرتبطة بالتستوستيرون.



مضار شعر الأنف الزائد:



يمكن أن يكون شعر الأنف الزائد أكثر كثافة من الكمية الطبيعية بكثير، وقد تؤدي هذه الزيادة الغير طبيعية إلى الإصابة بحالات الربو وضيق التنفس، حيث وجد العلماء في كلية الطب بجامعة هاستيب في تركيا أن الأشخاص الذين يعانون من وجود شعر الأنف الكثيف كانوا أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للإصابة بالربو.



طرق إزالة شعر الأنف الزائد:



وفقا لبعض الدراسات فإنه قد تؤدي التغيرات الهرمونية في الجسم إلى نمو الكثير من الشعر في الأنف، مما يوجب أهمية التخلص منه حتى لا يسبب الإحراج، وتتم عملية إزالة شعر الأنف الزائد بعدة طرق منها:



الطريقة الأولى:



التخلص من شعر الأنف الزائد باستخدام ماكينة حلاقة شعر الأنف.



يتم ذلك ببساطة عن طريق تشغيل أداة التخلص من شعر الأنف، ثم بوضعها بالقرب من فتحة الأنف بعد أن يتم الضغط على الأنف لبروز الشعر الزائد وتسهيل إزالتها.



الطريقة الثانية:



إزالة شعر الأنف الزائد عن طريق مقص خاص.



حيث يتم إمالة الرأس للخلف ثم الضغط باستخدام الإبهام على فتحة الأنف المراد قص الشعر الزائد بها، ثم يتم الإمساك بالمقص باليد الأخرى وقص شعر الأنف الطويل الزائد الظاهر من الأنف.

لا تعد هذه الطريقة فعّالة في الغالب، لأنه لا يتم ازالة الشعر من الجذور وبالتالي يتم تكرارها خلال فترات زمنية قصيرة (كلما طال شعر الأنف الزائد يتم قص أطرافه).



الطريقة الثالثة:



إزالة الشعر بالليزر.



يجب مراعاة أهمية إزالة الشعر بالليزر عند أخصائي يتمتع بسمعة جيدة، حتى يتم التأكد من إزالة هذا الشعر بطريقة آمنة وصحيحة دون وقوع أي ضرر لأنف الإنسان، بحيث إذا تم استخدام ماكينة الليزر ذات النوعية السيئة أو تم استخدام الأداة الجيدة بطريقة غير مناسبة، فإنه يمكن أن يتسبب بوجود ضرر أو تلف في الأنسجة الأنفية أو الأهداب، مما يؤدي إلى دخول البكتيريا والجراثيم والميكروبات إلى الأنف وبالتالي حدوث العدوى.

يتم التخلص بشكل دائم من شعر الأنف المحرج والمفرط عن طريق إزالة الشعر بالليزر، وتعد هذه الطريقة الأفضل على مدار الوقت ولكنها قد تكون مكلفة نسبيًا.



الطريقة الرابعة:



إزالة شعر الأنف عن طريق الشمع.



تتم إزالة شعر الأنف الزائد بعد القيام بتسخين الشمع ووضعه في فتحات الأنف بعد إمالة الرأس للخلف.

يمكن أن تقوم هذه الطريقة بإتلاف الأنسجة الأنفية، لذلك من المفضل أن يتم وضع الشمع على السطح الخارجي للأنف فقط.



الطريقة الخامسة:



القيام بإزالة الشعر الزائد للأنف عن طريق الملقط أو عن طريق سحبه باليد.



يجب مراعاة عدم استخدام طريقة نتف شعر الأنف الزائد باستخدام أطراف الأصابع أو الملقط، بحيث يمكن لهذه الطريقة أن تتسبب بنتف الشعر بشكل تام، ما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى أو التهابًا

مؤلمًا وتلفًا دائمًا للأنسجة الأنفية.







يسبب شعر الأنف الازعاج لكثير من الأشخاص، فيلجأوا إلى ازالته لكن هذا الإجراء قد يؤدي لمخاطر صحية خطيرة قد يجهلها الكثير، تعرفوا على مخاطر ازالة شعر الأنف.حذر الدكتور إيريش فويجت، طبيب الأنف والأذن والحنجرة بجامعة New York الأمريكية، من خطورة القيام بهذه العادة الخطيرة.أوضح الطبيب الأمريكي أن شعيرات الأنف لها وظيفة هامة، ألا وهي تنقية الهواء الذي نتنفسه، مما يحجب الكثير من الشوائب عن الرئة والجهاز التنفسي، ولكن لا يتوقف الأمر عن تنقية الهواء فقط، ففي المكان الذي تنمو فيه الشعيرات داخل الأنف تتكاثر البكتيريا أيضًا، وعندما يحدث إزالة لشعر الأنف عن طريق النتف، تظهر أماكن مفتوحة صغيرة، مما يسمح للبكتيريا والطفيليات من الدخول إلى هذا المكان بكل سهولة.