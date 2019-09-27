رغم الخسارة.. الإسماعيلي يعبر إلى دور الـ 16 بالبطولة العربية

نجح الإسماعيلى في حصد بطاقة التأهل لدور الــ16 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال رغم الخسارة أمام أهلى بنى غازى الليبى بهدف نظيف ، فى لقاء الإياب لحساب منافسات دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

الإسماعيلي يستفيد من فوزه الكبير ذهابا

واستفاد الإسماعيلى من فارق التفوق فى لقاء الذهاب بالإسماعيلية بعد الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

هدف اللقاء الوحيد سجله محمد بوبكر فى الدقيقة الــ84 من عمر اللقاء.

بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى .. محمد فوزى.

خط الدفاع .. أسامة إبراهيم ، باهر المحمدى ، محمد مجدى ، إبراهيم أبو اليزيد.

خط الوسط .. همام طارق ، محمود دونجا ، محمد الشامى ، عبد الرحمن مجدى ، أحمد مدبولى.

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم.

وفى الشوط الثانى شارك كل من محمد بيومى وعماد حمدى وأحمد أيمن.

بتلك النتيجة ينتظر الإسماعيلى قرعة الدور المقبل لتحديد منافسه القادم.