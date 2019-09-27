3 مخاطر تهدد تهدد رينيه فايلر في تدريب الأهلي
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:36 م
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عمر محمد
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يواجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي 3 مخاطر في مشواره مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة بعد البداية القوية والتتويج بلقب السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
تراجع الأداء البدني
رغم أن الموسم مازال في بدايته ولكن يوجد تراجع واضح في المستوى الفني والبدني للنادي الأهلي، وتحديدا في المنعطف الآخير من عمر المباراة، ظهر ذلك أمام نادي الزمالك وتسبب في عودة الفارس الأبيض للقاء وتسجيل هدفين، كما ظهر في مواجهة سموحة، رغم البداية القوية للأهلي، ولكن تراجع الأداء بدون مبرر في الشوط الثاني.
ثبات التشكيل
يسعى فايلر للتعرف على جميع اللاعبين، ولذلك تشهد كل مواجهة تعديلات كبيرة في التشكيل، مثل تناوب الدفع بعدد من العناصر في مركز الجناح الأيمن، مثل أحمد الشيخ وحسين الشحات وجيرالدو، أو تناوب الدفع بين عدد من العناصر في مركز رأس الحربة مثل مروان محسن، وجونيور أجاي، أو اجراء بعض التعديلات الاضطرارية في خط الدفاع بسبب الإصابات.
3 مخاطر تهدد تهدد رينيه فايلر في تدريب الأهلي
وتولى السويسري رينيه فايلر تدريب النادي الأهلي خلفًا للمدرب المقال مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز بدور الستة عشر.
ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز 3 مخاطر تواجه السويسري فايلر في تدريبه للنادي الأهلي في الفترة القادمة.
الفرص الضائعة
ظهر بشكل واضح وتحديدا في مواجهة سموحة، عدم تركيز العناصر الهجومية على استغلال الفرص السهلة، وذلك قد يهدد الفريق في المواجهات الكبيرة والصعبة، في حالة عدم قتل المباراة بتسجيل هدف ثاني، ويعيد الفريق لنفس أزمة الأهلي مع لاسارتي وكارتيرون بعد أن تسبب اضاعة الفرص السهلة في خسارة الفريق للعديد من الألقاب.
فهل يجد السويسري حلًا لهذه الأزمة في النادي الأهلي، خلال المرحلة القادمة، عن طريقة زيادة حساسية التهديف لدى العناصر الهجومية بالقلعة الحمراء؟.
وتولى السويسري رينيه فايلر تدريب النادي الأهلي خلفًا للمدرب المقال مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز بدور الستة عشر.
ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز 3 مخاطر تواجه السويسري فايلر في تدريبه للنادي الأهلي في الفترة القادمة.
الفرص الضائعة
ظهر بشكل واضح وتحديدا في مواجهة سموحة، عدم تركيز العناصر الهجومية على استغلال الفرص السهلة، وذلك قد يهدد الفريق في المواجهات الكبيرة والصعبة، في حالة عدم قتل المباراة بتسجيل هدف ثاني، ويعيد الفريق لنفس أزمة الأهلي مع لاسارتي وكارتيرون بعد أن تسبب اضاعة الفرص السهلة في خسارة الفريق للعديد من الألقاب.
فهل يجد السويسري حلًا لهذه الأزمة في النادي الأهلي، خلال المرحلة القادمة، عن طريقة زيادة حساسية التهديف لدى العناصر الهجومية بالقلعة الحمراء؟.
تراجع الأداء البدني
رغم أن الموسم مازال في بدايته ولكن يوجد تراجع واضح في المستوى الفني والبدني للنادي الأهلي، وتحديدا في المنعطف الآخير من عمر المباراة، ظهر ذلك أمام نادي الزمالك وتسبب في عودة الفارس الأبيض للقاء وتسجيل هدفين، كما ظهر في مواجهة سموحة، رغم البداية القوية للأهلي، ولكن تراجع الأداء بدون مبرر في الشوط الثاني.
ثبات التشكيل
يسعى فايلر للتعرف على جميع اللاعبين، ولذلك تشهد كل مواجهة تعديلات كبيرة في التشكيل، مثل تناوب الدفع بعدد من العناصر في مركز الجناح الأيمن، مثل أحمد الشيخ وحسين الشحات وجيرالدو، أو تناوب الدفع بين عدد من العناصر في مركز رأس الحربة مثل مروان محسن، وجونيور أجاي، أو اجراء بعض التعديلات الاضطرارية في خط الدفاع بسبب الإصابات.
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