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برشلونة يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة خيتافي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:30 م
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برشلونة يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة خيتافي
برشلونة
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علاء خليف
 
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تلقي نادي برشلونة الاسباني صدمة جديدة قبل المواجهة المرتقبة للفريق الكتالوني أمام نظيره خيتافي، والمقرر لها غدًا السبت، ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز (الليجا)، وذلك بعد تأكد غياب أحد نجوم الفريق عن المباراة.

وكشف نادي برشلونة الاسباني في بيان رسمي عن إصابة اللاعب الشاب إنسو فاتي، وتأكد غيابه عن مباراة برشلونة ضد خيتافي المقرر لها غدا السبت بالدوري الاسباني.

وذكر النادي الكتالوني عبر بيانه أن فاتي يعاني من إصابة في أوتار ركبته اليمنى وعودته ستعتمد على سرعة تعافيه من تلك الإصابة، وبناءًا عليه قرر ارنستو فالفيردي استبعاد اللاعب من قائمة الفريق الكتالوني لمباراة الغد ضد خيتافي بالدوري الاسباني..

ولم يكشف النادي الكتالوني عن موعد عودة "فاتي" للمشاركة في مباريات برشلونة.

وكان فاتي قد شارك كبديل في المباراة الأخيرة ضد فياريال والتي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف بالجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي كالتالي:

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثو - لويس سواريز عثمان ديمبلي - نيتو - لينغليت - موسى واجو - أنطوان جريزمان - ألينا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - جونيور - بيريز.

ويحتل نادي برشلونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 10 نقاط من 6 مباريات.

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