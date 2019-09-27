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'الفجر' تُهنئ الدكتور حمادة غزالي على توليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:21 م
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'الفجر' تُهنئ الدكتور حمادة غزالي على توليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم
الدكتور حمادة غزالي
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ميسون أبو الحسن
 
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تُهنئ جريدة "الفجـر"، الدكتور حمادة غزالي، ابن مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، على توليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.

وتتمنى الجريدة له دوام التوفيق والسداد فيما هو قادم، والنجاح في المهمة التي وُكلت إليه.
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