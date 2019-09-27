ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"هيئة السياحة" تعلن فتح باب التأشيرة السياحية رسميا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:11 م
Advertisements
هيئة السياحة تعلن فتح باب التأشيرة السياحية رسميا
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للسياحة، اليوم الجمعة، فتح باب التأشيرة السياحية لغرض زيارة المملكة.

وقال ئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث في السعودية أحمد الخطيب: "الليلة لا نختصر على فتح أبوابنا للزوار فقط بل نفتحها أيضا أمام المستثمرين؛ حيث الفرص الكبرى في مجال السياحة".

ووجَّه الخطيب رسالة إلى السائح الذي يرغب في زيارة المملكة، قائلًا: أقول للسائح الشغوف هذه فرصة لتحصل على المغامرة في مكان جديد (..) لا يوجد شعب آخر يتسابق على إكرام الضيف كالسعوديين.

وكان الخطيب قال في تصريحات سابقة: إن فتح أبواب السعودية أمام السياح الأجانب بمثابة لحظة تاريخية لبلادنا». فقد أوضح وفق ما أوردته وكالة "بلومبيرج" أن التأشيرات السياحية عبر الإنترنت سيستفيد منها مواطنو 49 دولة، منبّهًا إلى أن السائحات الأجنبيات "سيسمح لهن بالتنقل دون ارتداء العباءة، لكن يتوجب عليهن ارتداء ملابس محتشمة".

وقال: إن المملكة مستمرة في حظر الخمور، وأنها ستستقبل عددًا كافيًا من السياح للتمتع بأشياء أخرى، موضحًا أن التأشيرات ستصبح متاحة عبر الإنترنت مقابل 80 دولارًا، دون قيود على سفر النساء بمفردهن كما كان في الماضي، لكنه أوضح أن القيود مستمرة على دخول مكة والمدينة.


وفتحت المملكة العربية السعودية أبوابها أمام السياح الأجانب، وأطلقت نظام تأشيرة جديد لـ 49 دولة، وناشدت الشركات الأجنبية أن تستثمر في قطاع تأمل أن يسهم بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وقال أحمد الخطيب مدير السياحة في بيان: "أن فتح المملكة العربية السعودية للسياح الدوليين، وإنها لحظة تاريخية لبلادنا".

وأضاف: "سوف يفاجأ الزوار، بالكنوز التي يجب أن نشاركها - خمسة مواقع للتراث العالمي لليونسكو، ثقافة محلية نابضة بالحياة وجمال طبيعي أخاذ."

ونقل عن الخطيب قوله أن المملكة العربية السعودية ستفتح طلبات الحصول على تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة يوم السبت.

وبدأت المملكة العربية السعودية العام الماضي بإصدار تأشيرات مؤقتة للزوار لحضور الفعاليات الرياضية والثقافية في محاولة لبدء السياحة.

وتقول الحكومة إنها تأمل أن تسهم السياحة بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وتقول إنها بحلول عام 2030 تهدف إلى جذب ما يصل إلى 100 مليون زيارة سنوية من قبل السياح المحليين والأجانب على حد سواء.

وستكون التأشيرات متاحة عبر الإنترنت مقابل حوالي 80 دولارًا (65 جنيهًا إسترلينيًا)، دون قيود على النساء غير المصحوبات كما كان في الماضي. بينما سيكون الوصول إلى المدن الإسلامية المقدسة مثل مكة والمدينة مقيد.

وأضاف الخطيب: "كان من المتوقع في وقت لاحق اليوم الجمعة، أن الصين واليابان وأوروبا والولايات المتحدة كانت من بين أهم الأهداف الصادرة.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هيئة السياحة فتح رسميا باب التأشيرة التأشيرة السياحية ابوابها
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
0
x
17:25
2
الاتحاد
الوحدة
0
x
19:15
0
الفتح
الأهلي
0
x
19:15
0
النصر
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
تأجلت
-
أسوان
دوري أبطال إفريقيا
صن داونز
0
x
19:00
0
كوتي دي أور
الترجي التونسي
0
x
20:00
0
اليكت سبورت
البطولة العربية
أهلي بنغازي الليبي
1
x
17:00
0
الإسماعيلي

DMCA.com Protection Status