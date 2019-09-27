"هيئة السياحة" تعلن فتح باب التأشيرة السياحية رسميا

أعلنت الهيئة العامة للسياحة، اليوم الجمعة، فتح باب التأشيرة السياحية لغرض زيارة المملكة.

وقال ئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث في السعودية أحمد الخطيب: "الليلة لا نختصر على فتح أبوابنا للزوار فقط بل نفتحها أيضا أمام المستثمرين؛ حيث الفرص الكبرى في مجال السياحة".

ووجَّه الخطيب رسالة إلى السائح الذي يرغب في زيارة المملكة، قائلًا: أقول للسائح الشغوف هذه فرصة لتحصل على المغامرة في مكان جديد (..) لا يوجد شعب آخر يتسابق على إكرام الضيف كالسعوديين.

وكان الخطيب قال في تصريحات سابقة: إن فتح أبواب السعودية أمام السياح الأجانب بمثابة لحظة تاريخية لبلادنا». فقد أوضح وفق ما أوردته وكالة "بلومبيرج" أن التأشيرات السياحية عبر الإنترنت سيستفيد منها مواطنو 49 دولة، منبّهًا إلى أن السائحات الأجنبيات "سيسمح لهن بالتنقل دون ارتداء العباءة، لكن يتوجب عليهن ارتداء ملابس محتشمة".

وقال: إن المملكة مستمرة في حظر الخمور، وأنها ستستقبل عددًا كافيًا من السياح للتمتع بأشياء أخرى، موضحًا أن التأشيرات ستصبح متاحة عبر الإنترنت مقابل 80 دولارًا، دون قيود على سفر النساء بمفردهن كما كان في الماضي، لكنه أوضح أن القيود مستمرة على دخول مكة والمدينة.





وفتحت المملكة العربية السعودية أمام السياح الأجانب، وأطلقت نظام تأشيرة جديد لـ 49 دولة، وناشدت الشركات الأجنبية أن تستثمر في قطاع تأمل أن يسهم بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.



وقال أحمد الخطيب مدير السياحة في بيان: "أن فتح المملكة العربية السعودية للسياح الدوليين، وإنها لحظة تاريخية لبلادنا".



وأضاف: "سوف يفاجأ الزوار، بالكنوز التي يجب أن نشاركها - خمسة مواقع للتراث العالمي لليونسكو، ثقافة محلية نابضة بالحياة وجمال طبيعي أخاذ."



ونقل عن الخطيب قوله أن المملكة العربية السعودية ستفتح طلبات الحصول على تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة يوم السبت.



وبدأت المملكة العربية السعودية العام الماضي بإصدار تأشيرات مؤقتة للزوار لحضور الفعاليات الرياضية والثقافية في محاولة لبدء السياحة.



وتقول الحكومة إنها تأمل أن تسهم السياحة بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.



وتقول إنها بحلول عام 2030 تهدف إلى جذب ما يصل إلى 100 مليون زيارة سنوية من قبل السياح المحليين والأجانب على حد سواء.



وستكون التأشيرات متاحة عبر الإنترنت مقابل حوالي 80 دولارًا (65 جنيهًا إسترلينيًا)، دون قيود على النساء غير المصحوبات كما كان في الماضي. بينما سيكون الوصول إلى المدن الإسلامية المقدسة مثل مكة والمدينة مقيد.



وأضاف الخطيب: "كان من المتوقع في وقت لاحق اليوم الجمعة، أن الصين واليابان وأوروبا والولايات المتحدة كانت من بين أهم الأهداف الصادرة.