المصريون يُعطون درسًا للإرهابية.. ونشطاء: سقط الإخوان وبقيت مصر

وجه الشعب المصري، رسالة شديدة اللهجة إلي الإخوان والجماعات الإرهابية حيث أطلق المصريون عدد من الهاشتاجات لدعم مصر، وحقق هاشتاج "سقط الإخوان وبقيت مصر"، المركز الأول عبر التريندات المتداولة في مصر على موقع التغريدات القصيرة "توتير"، كما تداول النشطاء هاشتاج "شكرا شعب وجيش وشرطة مصر"، بأكثر من 60 ألف تغريدة، كما حقق هاشتاج "تحيا مصر" 30 ألف تغريدة.





تعتبر هذه الهاشتاجات أبلغ رد من المصريين على دعوات التخريب التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، حيث خرج المصريون إلي ميادين مصر، في مسيرات سلمية يحملون الأعلام، للتأكيد على حب المصريين للرئيس السيسي ودعم الشعب لمؤسسات الدولة والجيش والشرطة، تستعرض الفجر تغريدات المصريين في حب ودعم مصر .





حشود غفيرة

قال الإعلامي مصطفي بكري، إن الجزيرة تركز علي مشهد مظاهرة الدقيقة ونصف في مظاهرة قوص والأقصر، لكنها تتجاهل الحشود الغفيرة التي تهتف لمصر وترفع صور الرئيس السيسي، الجزيرة تحرض ولا تعرف طريق المهنية.





أضاف بكري، أن "الخائن المسطول اللي إسبانيا يقول للمصريين أبوس ايديكم، اخرجوا، والمصريين يردون برفع صور السيسي في كل مكان، دول غرقوك ياناصح، ودلوقتي يمكن يبيعوك وكمان مين عارف يمكن يصفوك علشان يتاجروا بيك".





وعلق محمد كمال: " سقط الإخوان وبقيت مصر، الله ينصر من يشاء حفظ الله مصر ورئيس مصر الخلوق، فى حب هذا البلد يعجز لسانى عن التعبير".





وقال محمد جمعة، "الخنزيرة جايبة مظاهرات كلها عيال صغيرة، طب هو السيسي هيمشى كده هههههههه، محدش شاف ثورة يا جدعان، سقط الإخوان وبقيت مصر.





ومن جانبه قال أشرف السعد، "والله والله والله والله العظيم، أنه العبور الثاني للمصريين #تحيا_مصر مصر ويحيا جيش مصر، ويسقط أردوغان وتسقط الجزيرة ويسقط الاخوان ويسقط حاكم قطر وكل من يتآمر على مصر".





شهداء الجيش

قال الفنان محمود البزاوي، "إنا لله وإنا إليه راجعون، استشهاد البطل ملازم أول محمود مغربي ومعه ٨ جنود، شهداء شمال سيناء، بئر العبد كمين التفاحه وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ في الجنه يا شهيد".





تحيا مصر

قال الفنان أحمد جمال، ياللي بتقولوا إنها راحت عليها، إسألوا كتاب التاريخ مين هي مصر تحيا مصر





دعوات فاشلة

ودعا المقاول الهارب محمد علي، المصريين للخروج في مظاهرات مزعومة يوم الجمعة 21 سبتمبر، قد فشلت ثم دعا إلي مظاهرات جديدة اليوم الجمعة 27 سبتمبر لتفشل هذه المظاهرات مثل سبقتها بسبب وعي الشعب المصري الذي يرفض مخطط تقسيم بلاده .





وحرص المصريون على الاحتشاد أمام منصة مدنية نصر لدعم القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث حمل المواطنون صور الرئيس السيسى وتفاعلوا مع الأغانى الوطنية.





ورد المواطنون، الهتافات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وأنصارهم من الجماعات الإرهابية والفنان الهارب محمد على، "أؤمر ياسيسى تلاقى 100 مليون فدائى، يا إخوان ياعرة مصر مستمرة، ضحكوا علينا باسم الدين الإخوان المجرمين، يلا ياسيسى ادينى إشارة واحنا نجبهملك فى شيكارة، محمد على جاسوس وجبان ".





أكاذيب الإخوان

نشرت قناة الجزيرة، خلال الثورة المزعومة، عدد الاخبار والفيديوهات المفبركة، منهم فيديو واحد للمظاهرات المزعومة، حيث ظهر رجل يرتدي جلابية ويحمل الهاتف المحمول في السويس والإسكندرية خلال توقيت واحد.





كما نشرت الجزيرة فيديوهات قديمة منذ 2011 و2013 بعد استخدام المونتاج والجرافيك وإدخال أصوات عليها لتظهر جديدة، كما استخدمت كتائب الإخوان فيديوهات احتفالات الجماهير المصرية بالتأهل لكأس العالم وفيديو احتفال الجماهير بفوز المنتخب في أمم افريقيا .





وكان الفنان محمد رمضان كشف سرقة قناة الجزيرة لأحد فيديوهات حفلاته مع جمهوره الضخم، قد بثته القناة علي أنه فيديو للمظاهرات المزعومة" عتابي علي قناة الجزيرة في نشر فيديو من حفلاتي دي مش مظاهرة، دهه بيعكس حقد القناة علي الدولة المصرية ".



