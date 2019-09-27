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مؤسس المخابرات القطرية لـ الإخوان: "أنتم كدابين في أصل عينكم" (فيديو)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:23 م
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مؤسس المخابرات القطرية لـ الإخوان: أنتم كدابين في أصل عينكم (فيديو)
محمود منصور
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هدى عبدالرازق
 
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بكي اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، تأثرا بتذكره لحظة رفع العلم المصري على سيناء في 1973، معقبا: "علم مصر هو حياتي من جوه.. وكانت أسعد لحظة في حياتي".
وأشار "منصور"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى إلقاء القبض على المأجورين الذين كانوا يحاصرون مدينة الإنتاج الإعلامي أثناء فترة الإخوان كانت من أفضل لحظات حياته أيضا، معربا عن سعادته بنزول المصريين اليوم للرد على دعوات الإخوان للتظاهر، معقبا: "المصريين نزلوا عشان يقولوا ليهم أنتم كدابين في أصل عينكم".

ولفت إلى أن قناة الجزيرة تسببت في مقتل 11 من المراسلين بالقناة، لأنهم تدفعهم إلى أماكن للحصول على معلومات دون تأمينهم، معربا عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "عندنا رئيس كل جزء في تكوينه ومشاعر مصري حتى النخاع".

وأضاف مؤسس المخابرات القطرية، أن الشعب المصري شعبا عظيما، ويدرك أن حكومته حكومة رشيدة عبرت به سنوات وفترات صعبة، حتى أصبحت مصر قوية، مضيفا: "الدولة بتساند اللي ممكن ميلقيش عشاه"، فالشعب المصري شعب متكافل، ولا يحتاجون منة أو منحة من أحد.

وتابع، أن الشعب المصري شعبا عصي على الكسر، وكلنا "بنشيل بعض"، مستطردا: "حتى لو في بيت مفيش فيه عائل، هتلاقيه مستور"، موجها سؤالا إلى الشعوب العربية: "ماذا بعد الفوضى الخلاقة التي قد تحدث في دول عربية".
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المزيد عن: قناه الجزيره الرئيس عبد الفتاح السيسي الجزيره الإخوان
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