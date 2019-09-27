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خلال رسالته للشباب.. مرتضى منصور: "ألفت أكبر موسوعة في القانون وعمرى 24 سنة"

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:18 م
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خلال رسالته للشباب.. مرتضى منصور: ألفت أكبر موسوعة في القانون وعمرى 24 سنة
مرتضى منصور
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داليا الحسين
 
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قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قام بثورة 23 يوليو 52؛ بينما أحداث 25 يناير2011 ليست ثورة؛ لأن مفهوم الثورات تغيير نظم سياسية واقتصادية واجتماعية؛ وهذا ما نفذته ثورة 23 يوليو التي قضت على الاقطاع والنظام الملكي وأصدرت قوانين في صالح الفلاح والعمال.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة: "30 يونيو ثورة شعب؛ لأنه تم إسقاط نظام ديني فاشي قاموا بقتل المسلمين والمسيحيين؛ وعادت الدولة للنظام المدني".

وطرح تساؤل للداعيين للتجمهر في ميدان التحرير قائلًا: "أنت عايز تنزل للتحرير ليه! غير أنك عيل صايع شمام! وهيتقبض عليك وأمك تبكي عليك وأنت في السجن"، لافتا إلى أنه كان يقوم بمظاهرات أبان حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات من أجل محاربة إسرائيل وليس الجيش المصري كما يحدث الآن.

وطالب الشباب بالاهتمام بالعمل وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والادعاءات على الدولة المصرية، معقبا: "أنا كان عندي 24 سنة وقمت بتأليف أكبر موسوعة في القانون.. أنا كنت أصغر رئيس محكمة في مصر.. اشتغل واجتهد وذاكر".

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أن الدولة أنشأت مساكن آدمية للبسطاء في مصر مجانًا، وتقوم الدولة بإنشاء مساكن في القرى على أعلى مستوى من الجودة، متابعًا: "كانوا الأول عايشين في أماكن ميقدرش الكلب يعد فيها".
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