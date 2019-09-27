شووت PLUS مشاهدة مباراة النصر ضد الأهلي بث مباشر Saudi Professional League كورة لايف رابط ماتش الاهلي والنصر LIVE NOW

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" خدمة مشاهدة مباراة الأهلي أمام النصر yalla shoot live ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره الأهلي السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية معقل الترقي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي" youtube live.





مشاهدة مباراة الأهلي ضد النصر فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة kora live، حيث تنطلق مباراة الأهلي ضد النصر، في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية،kora on line والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.





وستذاع أن يتم إذاعة مباراة الأهلي ضد النصر حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة KSA SPORT HD 1، kora starبتعليق جعفر الصليح، كما تذاع أيضًا عبر قناة السعودية 1، بتعليق عبدالله الحربي، في قمة مباريات الجولة الخامسة من البطولة في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة السعودية.





يطمح الأهلي للثأر من خسارته في الموسم الماضي أمام ضيفه النصر كورة يلا شوت kora yalla shoot عندما تعرض الترقي حينها لخسارة مفاجئة بهدفين مقابل هدف، لذلك يتطلع أبناء صالح المحمدي، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتحقيق الفوز على أرضهم ووسط جماهيرهم ksa ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد النصر.





مشاهدة مباراة الأهلي والنصر، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، يلا شوت كورة yalla shoot kora





kora live hd كورة لايف اتش دي ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الأهلي السعودي، نظرًا لقوة نظيره النصر حامل لقب النسخة الماضي لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



