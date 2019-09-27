ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد رمضان من أمام المنصة: "الأم المصرية دعوتها وحشة لو دعت على حد"

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:07 م
Advertisements
محمد رمضان من أمام المنصة: الأم المصرية دعوتها وحشة لو دعت على حد
محمد رمضان
Advertisements
طباعة
إسماعيل منطاوي
 
Advertisements

أشعل الفنان محمد رمضان، احتفالية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في ميدان المنصة بطريق النصر بمدينة نصر، بأغنية "هما عايزينها فوضى".


وقال رمضان: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبير وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل".

وتابع الفنان محمد رمضان "ملائكة مصر تطرد أي حاجة وحشة وهي محمية"، موجهًا رسالته لأعداء البلد قائلًا "الأم المصرية دعوتها وحشة لو دعت على حد".


وجاء ذلك أمام حشد جماهيري كبير أمام المنصة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضد الشائعات والأكاذيب التي تحاول هدم الدولة المصرية، وزعزعة أمنها واستقرارها.


ويواصل آلاف المواطنين توافدهم من مختلف محافظات الجمهورية إلى منطقة المنصة للمشاركة بتظاهرات " فى حب مصر" رافعين لافتات مكتوب عليها لا لإسقاط الدولة، ولا للإرهاب، مرددين هتافات مؤيدة لمؤسسات الدولة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هدم الدولة المصرية نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا محمد رمضان فن سينما دراما حفل محمد رمضان في مدينة نصر بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
0
x
17:25
2
الاتحاد
الوحدة
0
x
19:15
0
الفتح
الأهلي
0
x
19:15
0
النصر
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
تأجلت
-
أسوان
دوري أبطال إفريقيا
صن داونز
0
x
19:00
0
كوتي دي أور
الترجي التونسي
0
x
20:00
0
اليكت سبورت
البطولة العربية
أهلي بنغازي الليبي
1
x
17:00
0
الإسماعيلي

DMCA.com Protection Status