محمد رمضان من أمام المنصة: "الأم المصرية دعوتها وحشة لو دعت على حد"

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أشعل الفنان محمد رمضان، احتفالية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في ميدان المنصة بطريق النصر بمدينة نصر، بأغنية "هما عايزينها فوضى".





وقال رمضان: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبير وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل".



وتابع الفنان محمد رمضان "ملائكة مصر تطرد أي حاجة وحشة وهي محمية"، موجهًا رسالته لأعداء البلد قائلًا "الأم المصرية دعوتها وحشة لو دعت على حد".





وجاء ذلك أمام حشد جماهيري كبير أمام المنصة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضد الشائعات والأكاذيب التي تحاول هدم الدولة المصرية، وزعزعة أمنها واستقرارها.





ويواصل آلاف المواطنين توافدهم من مختلف محافظات الجمهورية إلى منطقة المنصة للمشاركة بتظاهرات " فى حب مصر" رافعين لافتات مكتوب عليها لا لإسقاط الدولة، ولا للإرهاب، مرددين هتافات مؤيدة لمؤسسات الدولة.