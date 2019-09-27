"فبركة وارتباك".. 5 أكاذيب روجتها قنوات الفتنة مؤخرًا

علي مدار الساعات الماضية، زعمت قنوات الإخوان بسلسلة من الأكاذيب، وذلك جراء عدم وجود تظاهرات مناهضة للدولة المصرية والتي لم يشارك بها الشعب المصري جراء وعيه لمخططات الجماعة الإرهابية، وأمام هذه الورطة قررت قنوات الفتنة استخدام فيديوهات مفبركة للتغطية علي فشلهم في حشد المتظاهرين، حيث كشف الشعب المصري الواعي زيف الإخوان ورفض الانسياق وراء جماعة تناضل من تركيا.





وفي هذا السياق تستعرض "الفجر" 5 أكاذيب لقنوات الإخوان.





فيديوهات ليلية

استخدمت وسائل الإعلام الإخواني، فيديوهات ليلية وإدعت أنها مظاهرات خرجت اليوم بعد صلاة الجمعة وهو ما يعكس حالة الارتباك والفوضي، حيث تعرضت قنوات الإخوان اليوم الجمعة، لحالة ارتباك لجماعة الإخوان الإرهابية بسبب فشل دعوات التظاهر، والتى ظلت تحشد لها على مدار الأيام الماضية قد واجهت الجماعة احتشاد آلاف المصريين أمام المنصة بمدينة نصر فى مظاهرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى.





مذيع وطن

شارك أحد مذيعى قناة وطن الإرهابية، صورة تكشف تزوير جماعة الإخوان الإرهابية، وهو مستوى يؤكد مدى الانحطاط والتزوير الذى تتعامل به جماعة الإخوان الإرهابية، حيث شر أحد مذيعى قناة وطن الإخوانية الإرهابية، صورة زعم أنها من مظاهرات معارضة فى الإسكندرية.





وحذف مذيع وطن هذه الصورة المزعومة من حسابه، لتؤكد هذه المشاهد تزوير جماعة الإخوان الإرهابية، فى محاولة فاشلة تثبت أن الجماعة الإرهابية تضلل المواطنين وتنشر الشائعات والأكاذيبكما تهدف للنيل من مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن





مظاهرات المنصورة

توجه الإعلامي عمرو أديب، بالسخرية لقنوات جماعة الإخوان الإرهابية، حيث عرض مقطع فيديو، لتظاهرة مزعومة، في المنصورة بمحافظة الدقهلية، وأذاع أديب خلال برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، عدد من الصور من ميادين المنصورة خالية من أي مواطنين علق أديب قائلا: " والله لو فيه مظاهرة لأجيبهالكم هنا، ولو مفيش هقولكم مفيش، ولو في حاجة اتعملت على السريع وخلصت، هقولكم برضوا".





مظاهرات السويس

اكتشف رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير فيديو متداول على أنه خاص بتظاهرات السويس، كما تداولوا نفس الفيديو في تظاهرات الإسكندرية المزعومة، حيث ظهر رجل يرتدي جلابية ويحمل الهاتف المحمول في السويس والإسكندرية خلال توقيت واحد عبر قنوات الإخوان.





كما تعمدت الجماعة نشر فيديوهات قديمة منذ 2011 و2013 بعد استخدام تقنيات المونتاج والجرافيك وإدخال أصوات عليها لتظهر جديدة، كما استخدمت كتائب الإخوان فيديوهات احتفالات الجماهير المصرية بالتأهل لكأس العالم وفيديو احتفال الجماهير بفوز المنتخب في أمم افريقيا ، كفيديوهات تثبت حدوث ثورة مزعومة بعد تعديل الفيديوهات باستخدام المونتاج والجرافيك وقد كشف تغير شكل ميدان التحرير سلسلة الفيديوهات المزيفة.





ابنه عبد العال

بثت صفحات الإخوان والكتائب الإلكترونية التابعة لها، شائعات، مشاركة الدكتورة ندي عبد العال، ابنة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في مؤتمر الشباب الأخير بالعاصمة الإدارية منتصف شهر سبتمبر، بالصفوف الأمامية خلف كرسي الرئيس السيسي، حيث فضلت الالتحاق بالطب علي الحقوق، هي الابنة الوحيدة للدكتور علي عبد العال، وهي أغلي الأشخاص بحياته.





واستغلت صفحات الإخوان بعض الشبه في الملامح بين عبد العال والفتاة التي نجلي خلف مقعد الرئيس السيسي، لتعتبر الإخوان هذه الفتاة ابنه عبد العال، لكن هذه الفتاة ليست ابنة الدكتور عبد العال، هي منار مصطفى كامل طايل خريجة قسم اللغة الانجليزية بكلية التربية جامعة طنطا، وهي حاصلة علي درجة الماجستير من جامعة كفر الشيخ .



