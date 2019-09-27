ليس مبابي أو نيمار.. ريال مدريد يُخطط لخطف صفقة القرن

يواصل نادي ريال مدريد الاسباني استعداداته بخصوص خطة صفقاته خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة 2020، حيث يستهدف النادي الملكي التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو القادم، لتدعيم صفوف الفريق الملكي وتكوين فريق قوي قادر على المنافسة علي مختلف البطولات.





وذكرت تقارير صحفية انجليزية اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد الاسباني يستهدف ابرام صفقة كبير خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم بالتعاقد مع أحد أبرز النجوم في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" لتدعيم خط هجوم الفريق الملكي، والذي يعاني بشكل كبير في الفترة الحالية بسبب تراجع مستوي كريم بنزيما.





وكشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تسعي للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لقيادة هجوم الفريق الملكي بالموسم المقبل، خاصة وان اللاعب يقدم مستويات مبهرة رفقة السبيرز.





ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع هاري كين لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ولكن العقبة التي ستواجه النادي الملكي في إبرام صفقة "كين" المقابل المالي الضخم الذي حددته إدارة النادي الإنجليزي للموافقة على رحيل اللاعب، حيث طلبت 282 مليون يورو للموافقة على رحيله الصيف المقبل.



