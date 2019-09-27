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تفاصيل تطوير 7 مناطق عشوائية غير مخططة بمدينة بني سويف

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:56 م
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تفاصيل تطوير 7 مناطق عشوائية غير مخططة بمدينة بني سويف
أرشيفية
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احمد فتحي الدسوقي
 
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تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، مستجدات مشروع تطوير المناطق العشوائية على مستوى المحافظة، والخطوات العملية اللازمة للبدء فى تطوير المناطق غير المخططة والتى يبلغ عددها 7 مناطق بمدينة بنى سويف "داخل الحيز العمرانى" وهى، مناطق: حوض الدلالة، العجمى، الجزيرة الغربية "الجزيرة المرتفعة"، عزبة بلبل، الحميات، المرماح، بنى عطية.

حيث يأتي ذلك المشروع فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تساهم فى تغيير الواقع الحياتى للمواطن البسيط إلى الأفضل، حيث لاتدخر الحكومة جهدا بكافة أجهزتها لترجمة هذه التوجيهات لخطوات ملموسة على أرض الواقع.

ويجري حاليا تنفيذ الخطوات الفنية والهندسية المبدئية للبدء في تنفيذ المشروع والذي تمت الموافقة من خلال صندوق تطوير العشوائيات على اعتماد مبلغ 180 مليون جنيه لتنفيذ المشروع، حيث سيتم مراعاة أن يكون التطوير شاملا لكافة مناحى الحياة خاصة المرافق والخدمات العامة، وتحسين الرؤية البصرية من إضفاء الصورة الجمالية والحضارية على الشوارع وطلاء واجهات المبانى ضمن توجيهات الحكومة فى هذا الشأن، وتطوير منظومة الحماية المدنية بتلك المناطق، واستثمار كافة المقومات المميزة بتلك المناطق لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل بتلك المناطق وغيرها من الأعمال طبقا لتصور شامل تم إعداده.

تجدر الإشارة إلى أن توصيف صندوق تطوير العشوائيات للمناطق العشوائية غير المخططة بأنها تلك المناطق التى تفتقد إلى شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز والطرق، وتأتى نتيجة التمدد العشوائى بلا تخطيط أو اشتراطات بناء، كما أنه من الممكن أن يكون هناك بعض المناطق بها شبكات لكن الكثافة السكانية كبيرة، والبناء العشوائى عليها.
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