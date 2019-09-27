شاهد.. ملحمة وطنية لتأييد ودعم الرئيس السيسي أمام المنصة
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:45 م
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أمنية فوزي
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عرضت فضائية "ten"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، يمثل ملحمة وطنية من أمام لمنصة، لـ أبناء الشعب المصري، الذين خرجوا اليوم في مسيرات حاشدة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويظهر في الفيديو، آلاف المواطنين المصريين، الذي يرفعون الأعلام المصرية، ويهتفون بحب مصر، في فرحة وسعادة غامرة.
وشهدت محافظات مصر، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة للمواطنين المصريين، لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، وللرد على الدعوات التخريبية التي يقودها أعداء مصر.
وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المواطنون المصريون، استقبلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأحد القساوسة من بين الحضور، وجه رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلًا: "إحنا بنشكرك إنك موافق تحكم مصر، وشايف قيمتها.. كتر خيرك"، فرد الرئيس السيسي: "أنا ليا الشرف.. متشكرين".
ومن جانبه شدد أحد المشايخ، ضمن مستقبلي الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عودته من الأمم المتحدة، على محبة وتقدير المصريين للرئيس، قائلا: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ"، مضيفا: ":"نفعت الناس، وعمرت، حفظك الله لنا، وحفظ مصر"، فرد الرئيس السيسي: "متشكرين".
الإعلامية آيه عبد الرحمن، وجهت سؤالا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "رد فعلك لما شفت الزغاريد والهتافات"، فرد الرئيس السيسي، "أنا يوم ما هطلب من المصريين، هيكون زي يوم التفويض 3 يوليو 2013".
ومن جانبه رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "يوم هطلب من المصريين سيكون رساللة للعالم كله.. ينزل الملايين مش أقل من كده".
ويظهر في الفيديو، آلاف المواطنين المصريين، الذي يرفعون الأعلام المصرية، ويهتفون بحب مصر، في فرحة وسعادة غامرة.
وشهدت محافظات مصر، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة للمواطنين المصريين، لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، وللرد على الدعوات التخريبية التي يقودها أعداء مصر.
وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المواطنون المصريون، استقبلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأحد القساوسة من بين الحضور، وجه رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلًا: "إحنا بنشكرك إنك موافق تحكم مصر، وشايف قيمتها.. كتر خيرك"، فرد الرئيس السيسي: "أنا ليا الشرف.. متشكرين".
ومن جانبه شدد أحد المشايخ، ضمن مستقبلي الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عودته من الأمم المتحدة، على محبة وتقدير المصريين للرئيس، قائلا: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ"، مضيفا: ":"نفعت الناس، وعمرت، حفظك الله لنا، وحفظ مصر"، فرد الرئيس السيسي: "متشكرين".
الإعلامية آيه عبد الرحمن، وجهت سؤالا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "رد فعلك لما شفت الزغاريد والهتافات"، فرد الرئيس السيسي، "أنا يوم ما هطلب من المصريين، هيكون زي يوم التفويض 3 يوليو 2013".
ومن جانبه رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "يوم هطلب من المصريين سيكون رساللة للعالم كله.. ينزل الملايين مش أقل من كده".
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