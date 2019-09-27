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وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني بنيويورك

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:41 م
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وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني بنيويورك
وزير الخارجية ونظيره اليونان بنيويورك
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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة 27 أغسطس الجاري، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول العلاقات بين مصر واليونان، والتي ازدادت قوة خلال السنوات القليلة الماضية لتصل إلى مستويات متميزة من التعاون على كافة الأصعدة، بما في ذلك في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، انطلاقاً من اعتقاد راسخ بأهمية تلك العلاقات في تحقيق تطلعات شعبيّ البلدين الصديقين نحو الازدهار والتنمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزيرين تطرقا للملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة.

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