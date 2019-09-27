وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني بنيويورك
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:41 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة 27 أغسطس الجاري، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول العلاقات بين مصر واليونان، والتي ازدادت قوة خلال السنوات القليلة الماضية لتصل إلى مستويات متميزة من التعاون على كافة الأصعدة، بما في ذلك في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، انطلاقاً من اعتقاد راسخ بأهمية تلك العلاقات في تحقيق تطلعات شعبيّ البلدين الصديقين نحو الازدهار والتنمية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزيرين تطرقا للملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة.
Advertisements
- عاجل.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره القبرصي
- عاجل.. "شكري" يبحث الربط الكهربائي بين إفريقيا وأوروبا مع وزيري خارجية قبرص واليونان
- عاجل.. الرئيس السيسي يزور جزيرة كريت غدا لحضور القمة الثلاثية
- عاجل.. الرئيس السيسي يزور جزيرة كريت اليوم لحضور القمة الثلاثية
- خلال اتصال تليفوني.. شكري يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية
- شكري ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج
- نتنياهو يبحث مع وزير الخارجية اليوناني تعزيز التعاون بين البلدين
- "شكري" يتوجه إلى اليونان وقبرص لبحث القضايا الإقليمية والدولية الهامة
- وزير الخارجية يسلم رئيس الوزراء اليوناني رسالة من السيسي
- سامح شكري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي (صور)