"عشانك اعمل أكتر من كدا".. أمهات يبايعون السيسي في مليونية استقرار الدولة



وحملت إحدى الأمهات لافتة تحمل شعار "عشانك أعمل أكتر من كدا" لتدل على مدى حبها للرئيس السيسي، ومدى ثقتها في قيادة مصر الى بر الأمان ولعلمها الجيد بأن الأخون وغيرهم ممن يكرهون البلاد يريدون أن تكون مصر في حالة من الفوضى.



هؤلاء الأمهات نزول اليوم ليلقنوا الخونة درسا بأن مصر وشبعها يؤيدون ويبايعون الرئيس عبد الفتاح السيسي ويثقون في جشيهم.



بدأ منذ قليل توافد المصرين الى ميدان الشهيد هشام بركات والنصب التذكاري في أخر ساعة النهار لتأيدهم للرئيس السيسي وجيش وشرطة مصر.



ويوجد الآلاف الأن في الميدان ومازالت الأعداد في التزايد وصعد الفنان عصام كاريكا وعمرو الجزار.



وحمل المصريون لافتت تحمل شعار "إحنا معاك ياريس" لا للخونة والارهاب" "نعم للاستقرار".



والجدير بالذكر أن محيط المنصة شاهد مشاركة شبابية كبيرة فى تظاهرة "فى حب مصر ودعم الدولة المصرية" في أول ساعة صباح اليوم لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضد الإرهاب ورفض دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من المأجورين.



ويواصل المواطنين التوافد من مختلف المحافظات على المنصة بمنطقة مدينة نصر للمشاركة فى تظاهرة فى حب مصر، وسط مشاركة كبيرة للسيدات والرجال والشباب، رافعين الأعلام المصرية وصورا للرئيس السيسى.



يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.



وفي لافته جاء رجال مصر من الفلاحين من جميع محافظتها الى ميدان الشهيد هشام بركات والنصب التذكاريى بمدينة نصر لكي يعلنو تأيدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي واستقرار الدولة المصرية



ومن المنتظر أن يحيي بعض الفنانين ومنهم: "محمد رمضان، محمد فؤاد ومحمد نور ولطيفة وريكو، وطارق يحيى وطارق الشيخ، وعصام كاريكا وعبد الظاهر السقا، وآخرون".



الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صباح اليوم، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط استقبال حافل من المصريين.



وداعب الرئيس السيسي، الحضور، قائلا لهم: "صباح الخير، إيه اللي مصحيكم بدري كده النهاردة الجمعة، الموضوع مش مستاهل خالص"، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح واعيا جدا، ولن يقبلوا تزييف الواقع.



وأضاف أن ما حدث قبل ذلك لن يتكرر مرة أخرى، معقبا: "عشان ربنا، وعشان المصريين متقلقوش من حاجة".



وقال "السيسي"، إن مصر في نظر زعماء العالم "زي الفل"، وكافة الأمور تسير بشكل جيد، مضيفا: "مينفعش نسمع كلامهم ونصدقه ونتعامل معاه.. الموضوع مش كده خالص".



وأكد "السيسي"، أنهم يحاولون رسم صورة من الكذب والافتراء والتشويه وتقديم صورة ليست حقيقية، مشددا أنه لا يمكن خداع المصريين، مضيفا: "إحنا جامدين أوي، والبلد جامدة أوي بيكم يا مصريين".



وجه الرئيس السيسي، رسالة إلى المصريين، قائلا: "يا مصريين خلوا بالكم مش هيسبوكم.. مش هيسبوكم تنجحوا، ومش هيسبوكم تتهنوا على أي حاجة، هى حرب بينا وبينهم، مجموعة أد كده والشعب كله، بتصدقوهم إزاي".



وأكد أن الإعلام عليه واجب ودور كبير في توعية المواطنين، والتصدي للشائعات، مضيفا: "متسبوش الناس البسطاء"، منوهًا بأن مكانة مصر بشعبها.



ووجه أحد القساوسة من بين الحضور رسالة إلى الرئيس السيسي، "إحنا بنشكرك إنك موافق تحكم مصر، وشايف قيمتها.. كتر خيرك"، فرد الرئيس السيسي: "أنا ليا الشرف.. متشكرين".



وأعرب أحد المشايخ ضمن مستقبلي الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عودته من الأمم المتحدة، عن محبة وتقدير المصريين للرئيس، قائلا: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ"، مضيفا: ":"نفعت الناس، وعمرت، حفظك الله لنا، وحفظ مصر"، فرد الرئيس السيسي: "متشكرين".



ظهرت الأمهات المصرية اليوم، في مظاهرات دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر وشرطتها.