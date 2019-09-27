ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 14650 طن يوريا و832 طن فوسفات و10150 طن رمل و160 طن ملح و1800 طن أسمنت و1403 طن سوبر و82 طن رخام.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120615 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29909 طنا.



وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1303 طن قمح، في حين غادر عدد 77 سيارة نقل محملة بـ 3676 طن قمح.



في سياق آخر أقيم بمحافظة الإسكندرية مهرجان الدمج والتواصل المجمع بين مؤسسات الرعاية الإجتماعية فى العاب كرة القدم وتنس طاولة بإشتراك 6محافظات،تحت رعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ومن خلال التعاون المشترك بين الوزارة ووزارة الشباب والرياضة.



وحصدت دار الضيافه بنين بكفر البطيخ المركز الثالث فى كرة القدم على مستوى المحافظات المشاركة وكذلك الفوز بكأس أفضل مؤسسة رعاية إجتماعية بحضور محمد مظلوم،مدير عام الإدارة العامة للدفاع الإجتماعى بالوزارة والأستاذة أميرة مؤمن مدير إدارة الدفاع الإجتماعى بمديرية التضامن بدمياط والمشرف على دار الضيافة.



وتقدم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالدار على الجهد المبذول تجاه أبناءنا للنهوض بمستواهم فى شتى المجالات.





استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 3 سفن حاويات وعدد 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 4 سفن حاويات وعدد 11 سفينة بضائع عامة،ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.